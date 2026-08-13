Casa Fuerza Mayor de Torreón será licitada a finales de 2026, adelanta Miguel Riquelme

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    Casa Fuerza Mayor de Torreón será licitada a finales de 2026, adelanta Miguel Riquelme
    El proyecto Casa Fuerza Mayor busca ofrecer actividades de integración, ejercicio y desarrollo de habilidades para adultos mayores activos. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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Casa Fuerza Mayor tendrá una inversión estimada de 50 millones de pesos y comenzaría a construirse en enero de 2027

TORREÓN, COAH.- El proyecto Casa Fuerza Mayor, impulsado por el DIF Torreón como un centro de día para personas adultas mayores, será licitado hacia finales de este año para iniciar su ejecución durante las primeras semanas de enero de 2027, informó el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís.

El edil señaló que la obra será financiada con recursos del próximo presupuesto fiscal, ya que durante el presente año la prioridad municipal se concentra en el mantenimiento urbano y los servicios públicos.

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Precisó que el proyecto, elaborado durante la administración del fallecido alcalde Román Alberto Cepeda González, se encuentra actualmente en revisión para definir si se construirá en su totalidad o mediante etapas. La inversión estimada es de alrededor de 50 millones de pesos, sujeta a la autorización final del proyecto.

Casa Fuerza Mayor estará dirigida a personas adultas mayores activas, con espacios enfocados en la integración social, la actividad física y el desarrollo de habilidades. El objetivo es diferenciarse de los centros destinados a personas en situación de abandono o con dependencia de cuidados permanentes.

Riquelme Solís destacó que desde el inicio de su administración abordó el tema con la presidenta honoraria del DIF Torreón, Selina Bremer, a quien reconoció por ampliar los programas y redes de atención de la institución.

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Durante la entrega de 472 aparatos auditivos a 252 beneficiarios, con una inversión de 3.43 millones de pesos, el alcalde refrendó el respaldo del Ayuntamiento a las acciones de inclusión y desarrollo social.

“Los programas de este tipo ayudan a mucha gente”, expresó el munícipe, al señalar que continuarán los apoyos en sillas de ruedas, lentes y operaciones gratuitas, así como otros servicios destinados a mejorar la calidad de vida de las familias torreonenses.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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