Casa Fuerza Mayor de Torreón será licitada a finales de 2026, adelanta Miguel Riquelme

TORREÓN, COAH.- El proyecto Casa Fuerza Mayor, impulsado por el DIF Torreón como un centro de día para personas adultas mayores, será licitado hacia finales de este año para iniciar su ejecución durante las primeras semanas de enero de 2027, informó el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís. El edil señaló que la obra será financiada con recursos del próximo presupuesto fiscal, ya que durante el presente año la prioridad municipal se concentra en el mantenimiento urbano y los servicios públicos.

Precisó que el proyecto, elaborado durante la administración del fallecido alcalde Román Alberto Cepeda González, se encuentra actualmente en revisión para definir si se construirá en su totalidad o mediante etapas. La inversión estimada es de alrededor de 50 millones de pesos, sujeta a la autorización final del proyecto. Casa Fuerza Mayor estará dirigida a personas adultas mayores activas, con espacios enfocados en la integración social, la actividad física y el desarrollo de habilidades. El objetivo es diferenciarse de los centros destinados a personas en situación de abandono o con dependencia de cuidados permanentes. Riquelme Solís destacó que desde el inicio de su administración abordó el tema con la presidenta honoraria del DIF Torreón, Selina Bremer, a quien reconoció por ampliar los programas y redes de atención de la institución.

Durante la entrega de 472 aparatos auditivos a 252 beneficiarios, con una inversión de 3.43 millones de pesos, el alcalde refrendó el respaldo del Ayuntamiento a las acciones de inclusión y desarrollo social. “Los programas de este tipo ayudan a mucha gente”, expresó el munícipe, al señalar que continuarán los apoyos en sillas de ruedas, lentes y operaciones gratuitas, así como otros servicios destinados a mejorar la calidad de vida de las familias torreonenses.