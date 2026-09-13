Caso contra exfuncionarios de Torreón suma cinco detenidos; circulan primeras imágenes

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    Caso contra exfuncionarios de Torreón suma cinco detenidos; circulan primeras imágenes
    Una de las primeras imágenes vinculadas al caso comenzó a circular en plataformas digitales mientras continúa el proceso contra cinco personas investigadas por presuntos delitos federales y financieros. CORTESÍA

Entre los implicados se encuentra José Elías “N”, exsecretario del Ayuntamiento; las investigaciones se relacionan con presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita

TORREÓN, COAH.- Las primeras fotografías relacionadas con el caso que involucra a exfuncionarios de la administración municipal de Torreón comenzaron a circular en plataformas digitales, mientras el proceso judicial suma cinco personas detenidas por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Entre los señalados se encuentra José Elías “N”, quien se desempeñó como secretario del Ayuntamiento de Torreón hasta agosto de 2025. En la investigación también figuran Farid “N”, Georgina “N” y José Feliciano “N”.

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A estas detenciones se sumó la de Martha “N”, quien se desempeñó como directora del Centro de Justicia Municipal desde 2022 y hasta los primeros días de septiembre de este año, con lo que aumentó a cinco el número de personas implicadas directamente en el proceso.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, las líneas iniciales de investigación se encuentran relacionadas con operaciones empresariales y negocios particulares de las personas señaladas. Las indagatorias continúan bajo secrecía y sigilo ministerial para establecer el grado de responsabilidad que pudiera corresponder a cada una.

El caso tiene además como antecedente una serie de señalamientos públicos realizados desde hace más de un año por el senador Luis Fernando Salazar y el diputado local Antonio Attolini en torno a presuntas irregularidades relacionadas con la administración municipal de Torreón.

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En junio de 2025, Salazar formalizó denuncias por presuntos actos de corrupción en el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón, en las que señaló al entonces alcalde Román Alberto Cepeda, así como a José Elías “N” y a José Feliciano “N”, identificado entonces como chofer.

Sin embargo, hasta el momento la información disponible sobre la investigación federal apunta a operaciones empresariales y negocios particulares de los detenidos, por lo que aquellos señalamientos políticos permanecen como antecedente del caso y no como una conclusión sobre el origen de las actuales imputaciones.

La situación jurídica de las cinco personas detenidas se definirá conforme se desarrollen las audiencias iniciales y sean evaluados los elementos probatorios relacionados con los delitos federales y financieros que les son atribuidos.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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