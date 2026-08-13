Celebra 51 años de servicio la Facultad de Enfermería de la UAdeC en Torreón

TORREÓN, COAH.- La Facultad de Enfermería Unidad Laguna de la Universidad Autónoma de Coahuila conmemora este jueves 13 de agosto su 51 aniversario, fecha que representa más de cinco décadas en Torreón, Coahuila, dedicadas a la formación de profesionales de la salud en la Comarca Lagunera. La celebración reconoce el trabajo realizado por estudiantes, docentes, personal manual y administrativo que han contribuido al crecimiento de esta institución universitaria. La propia UAdeC mantiene a la Facultad como uno de sus espacios especializados en la preparación de licenciados en enfermería, con una formación orientada al cuidado responsable y profesional de la población.

El aniversario llega después de una etapa de fortalecimiento académico y de investigación. En abril pasado, la directora de la Facultad de Enfermería y Nutrición Unidad Laguna, Irma Andrade Valles, presentó su segundo informe de actividades, en el que destacó acciones de capacitación, educación continua, investigación y vinculación con la comunidad. Entre los proyectos desarrollados se encuentran programas de actualización para profesionales de enfermería y actividades encaminadas a ampliar la preparación de estudiantes y docentes. La Facultad también mantiene servicios de atención primaria a la salud para la población lagunera. La institución participa además en proyectos para recuperar la historia de la enfermería en la región. La UAdeC impulsa una investigación documental denominada “Tras las huellas: la enfermería en la región lagunera”, que busca preservar testimonios, documentos y experiencias de generaciones de profesionales que han contribuido al desarrollo de esta disciplina.

El aniversario también representa la continuidad de una comunidad universitaria que ha acompañado la evolución de las necesidades sanitarias de la región. A través de la formación académica, prácticas clínicas, investigación y vinculación social, la Facultad mantiene su presencia en La Laguna. A 51 años de trayectoria, estudiantes y trabajadores universitarios celebran una institución que ha convertido la preparación profesional y el servicio a la sociedad en parte fundamental de su identidad.

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