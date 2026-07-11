Centralizará Consejería Jurídica defensa legal y protección patrimonial de Torreón: Miguel Riquelme

TORREÓN, COAH.- La Consejería Jurídica Municipal, creada por instrucción del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, concentrará los asuntos legales de la administración pública local y de los organismos descentralizados, con el propósito de defender la institucionalidad, agilizar los procedimientos y proteger el patrimonio del Ayuntamiento de Torreón. En rueda de prensa, el presidente municipal informó que la nueva dependencia estará encabezada por el exfiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, quien asumirá la coordinación de los trámites jurídicos y el control de los juicios en los que se encuentre involucrado el Gobierno Municipal.

Riquelme Solís explicó que anteriormente diversas áreas del Ayuntamiento contaban con sus propios departamentos jurídicos y que, en algunos casos, estos no dependían directamente de la Secretaría del Ayuntamiento, lo que generaba una atención dispersa de los procedimientos legales. Con la creación de la Consejería Jurídica, agregó, se busca establecer una atención unificada que permita mayor agilidad, mejorar los resultados de los litigios, evitar pérdidas de recursos públicos y brindar mayor certeza jurídica a las decisiones de la administración municipal. El alcalde adelantó que, durante la próxima sesión de Cabildo, propondrá la modificación de las facultades del área jurídica, a fin de establecer formalmente su estructura, atribuciones y mecanismos de coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento y la Presidencia Municipal. Asimismo, dio a conocer que durante la próxima semana anunciará otros ajustes dentro de la estructura administrativa, entre ellos la designación de Alejandra Fonseca al frente del área operativa de Comunicación Social. Señaló que esta dependencia contará con una estructura funcional, sin un crecimiento innecesario de personal, pero con capacidad para garantizar una atención permanente y una mayor fluidez en la información institucional. Riquelme Solís sostuvo que los movimientos administrativos no tienen como objetivo generar incertidumbre entre los trabajadores municipales, sino ofrecer soluciones, fortalecer el funcionamiento de las dependencias y mejorar la calidad de los servicios que se brindan a la ciudadanía.

En materia de seguridad pública, el alcalde manifestó su satisfacción por la tecnología disponible y por el desempeño de la actual dirección, al considerar que, pese al crecimiento de Torreón, las capacidades operativas y de vigilancia se han mantenido a la altura de las necesidades de la ciudad. Destacó que actualmente existe una mayor cobertura territorial y una estrecha coordinación con el Gobierno del Estado, cuyas corporaciones participan en un importante número de detenciones y operativos, mientras que el Ejército Mexicano se mantiene como un aliado estratégico en la prevención y atención de delitos de alto impacto. El edil señaló que el modelo de coordinación institucional que opera en Coahuila es poco común en otras entidades del país, por lo que su administración trabajará para conservarlo y reforzarlo.

Como ejemplo de la aplicación del marco normativo, el alcalde se refirió a la reciente clausura de un restaurante-bar, acción que, dijo, refleja la coordinación que debe existir entre las corporaciones de seguridad, las dependencias de inspección y las áreas jurídicas del Municipio. Finalmente, adelantó que se fortalecerá la aplicación de los reglamentos municipales, particularmente en lo relacionado con la actuación de escoltas y personal de seguridad privada. “Aquí se va a poner orden. Se pueden tener escoltas, pero sin abusar ni pretender imponer su propia ley”, puntualizó.

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