Centralizará Consejería Jurídica defensa legal y protección patrimonial de Torreón: Miguel Riquelme

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    Centralizará Consejería Jurídica defensa legal y protección patrimonial de Torreón: Miguel Riquelme
    Miguel Ángel Riquelme presentó la nueva Consejería Jurídica Municipal, que centralizará los asuntos legales del Ayuntamiento de Torreón. SANDRA GÓMEZ

Miguel Ángel Riquelme anunció la creación de la Consejería Jurídica Municipal para unificar la defensa legal del Ayuntamiento, fortalecer la coordinación institucional y proteger el patrimonio de Torreón

TORREÓN, COAH.- La Consejería Jurídica Municipal, creada por instrucción del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, concentrará los asuntos legales de la administración pública local y de los organismos descentralizados, con el propósito de defender la institucionalidad, agilizar los procedimientos y proteger el patrimonio del Ayuntamiento de Torreón.

En rueda de prensa, el presidente municipal informó que la nueva dependencia estará encabezada por el exfiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, quien asumirá la coordinación de los trámites jurídicos y el control de los juicios en los que se encuentre involucrado el Gobierno Municipal.

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Riquelme Solís explicó que anteriormente diversas áreas del Ayuntamiento contaban con sus propios departamentos jurídicos y que, en algunos casos, estos no dependían directamente de la Secretaría del Ayuntamiento, lo que generaba una atención dispersa de los procedimientos legales.

Con la creación de la Consejería Jurídica, agregó, se busca establecer una atención unificada que permita mayor agilidad, mejorar los resultados de los litigios, evitar pérdidas de recursos públicos y brindar mayor certeza jurídica a las decisiones de la administración municipal.

El alcalde adelantó que, durante la próxima sesión de Cabildo, propondrá la modificación de las facultades del área jurídica, a fin de establecer formalmente su estructura, atribuciones y mecanismos de coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento y la Presidencia Municipal.

Asimismo, dio a conocer que durante la próxima semana anunciará otros ajustes dentro de la estructura administrativa, entre ellos la designación de Alejandra Fonseca al frente del área operativa de Comunicación Social.

Señaló que esta dependencia contará con una estructura funcional, sin un crecimiento innecesario de personal, pero con capacidad para garantizar una atención permanente y una mayor fluidez en la información institucional.

Riquelme Solís sostuvo que los movimientos administrativos no tienen como objetivo generar incertidumbre entre los trabajadores municipales, sino ofrecer soluciones, fortalecer el funcionamiento de las dependencias y mejorar la calidad de los servicios que se brindan a la ciudadanía.

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En materia de seguridad pública, el alcalde manifestó su satisfacción por la tecnología disponible y por el desempeño de la actual dirección, al considerar que, pese al crecimiento de Torreón, las capacidades operativas y de vigilancia se han mantenido a la altura de las necesidades de la ciudad.

Destacó que actualmente existe una mayor cobertura territorial y una estrecha coordinación con el Gobierno del Estado, cuyas corporaciones participan en un importante número de detenciones y operativos, mientras que el Ejército Mexicano se mantiene como un aliado estratégico en la prevención y atención de delitos de alto impacto.

El edil señaló que el modelo de coordinación institucional que opera en Coahuila es poco común en otras entidades del país, por lo que su administración trabajará para conservarlo y reforzarlo.

$!El exfiscal Gerardo Márquez Guevara encabezará la Consejería Jurídica y coordinará los procesos legales de la administración municipal.
El exfiscal Gerardo Márquez Guevara encabezará la Consejería Jurídica y coordinará los procesos legales de la administración municipal. SANDRA GÓMEZ

Como ejemplo de la aplicación del marco normativo, el alcalde se refirió a la reciente clausura de un restaurante-bar, acción que, dijo, refleja la coordinación que debe existir entre las corporaciones de seguridad, las dependencias de inspección y las áreas jurídicas del Municipio.

Finalmente, adelantó que se fortalecerá la aplicación de los reglamentos municipales, particularmente en lo relacionado con la actuación de escoltas y personal de seguridad privada.

“Aquí se va a poner orden. Se pueden tener escoltas, pero sin abusar ni pretender imponer su propia ley”, puntualizó.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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