Centro Comunitario La Perla ofrece actividades y servicios gratuitos para la ciudadanía

Torreón
/ 18 febrero 2026
    El centro está destinado a la convivencia, desarrollo personal y bienestar físico y emocional de niñas, niños, jóvenes y adultos de la colonia La Perla y áreas cercanas CORTESÍA

Las actividades buscan promover la recreación, la salud y el desarrollo personal de los usuarios

Con el objetivo de brindar a la población alternativas de recreación, aprendizaje y servicios de salud, la Administración Municipal del alcalde Román Alberto Cepeda González, a través de la Dirección de Desarrollo Social, ofrece atención integral a los usuarios del Centro Comunitario La Perla.

Este espacio está diseñado para la convivencia y el desarrollo físico, emocional y personal de niñas, niños, jóvenes y adultos de la colonia La Perla y sectores aledaños.

El director general de la dependencia, Héctor Estrada Baca, informó que entre las actividades del centro destacan el taller de kung fu, impartido los lunes, miércoles y viernes en dos horarios: de 09:00 a 10:00 y de 16:00 a 17:00 horas, totalmente gratuito.

Asimismo, se ofrece la clase de baile reductivo, dirigida a quienes buscan mejorar su condición física y salud a través de la activación corporal. Esta actividad se realiza de lunes a viernes de 18:00 a 19:00 horas, con una cuota de recuperación de 100 pesos.

En materia de atención emocional, el centro cuenta con servicio de psicología los miércoles de 10:00 a 14:00 horas, sin costo; los interesados deben agendar cita con anticipación.

Además, se brinda consulta médica general de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas, facilitando el acceso a servicios básicos de salud y contribuyendo a la prevención y detección temprana de enfermedades.

El Centro Comunitario La Perla se encuentra en Bulevar La Libertad 2 Santa Sofía, colonia La Perla. Para más información sobre inscripciones, citas o requisitos, los interesados pueden comunicarse al 871 945 4001.

