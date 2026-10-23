Se reduce a la mitad percepción de inseguridad en Torreón; Alcalde destaca resultados ante CCI Laguna

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    Se reduce a la mitad percepción de inseguridad en Torreón; Alcalde destaca resultados ante CCI Laguna
    El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís abordó el tema de la seguridad en reunión con integrantes del Consejo Cívico de las Instituciones. SANDRA GÓMEZ

Atribuye Miguel Ángel Riquelme esta mejoría al trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno

TORREÓN, COAH.- Torreón redujo prácticamente a la mitad la percepción de inseguridad entre sus habitantes en el último año, al pasar de 43.4 a 21.7 por ciento, una caída de 21.7 puntos porcentuales que coloca a la ciudad entre las mejor evaluadas en este indicador, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

La disminución, registrada entre 2025 y septiembre de 2026, fue uno de los principales temas abordados por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís durante una reunión con integrantes del Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) de Torreón, ante quienes destacó que los resultados reflejan los avances de la estrategia de seguridad y una mayor confianza de la población para realizar sus actividades cotidianas.

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El Presidente Municipal atribuyó esta mejoría al trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, las corporaciones policiacas y la participación ciudadana, así como a las acciones impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer la seguridad en Coahuila.

“La seguridad se construye todos los días, con coordinación, diálogo y compromiso. Los avances que hoy posicionan a Torreón entre las ciudades más seguras de Coahuila y en los primeros lugares a nivel nacional, son resultado del esfuerzo coordinado entre sociedad y gobierno”, expresó.

Riquelme Solís consideró que los resultados de la ENSU también se reflejan en la participación de miles de familias en actividades recreativas, culturales y eventos masivos, así como en la recuperación de espacios públicos donde los ciudadanos pueden convivir con mayor tranquilidad.

Destacó que contar con mejores condiciones de seguridad representa además una ventaja para el desarrollo económico, al generar confianza entre empresarios e inversionistas interesados en establecer o ampliar sus actividades comerciales en la ciudad.

ELEMENTAL LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Durante el encuentro, el Edil reiteró su disposición de mantener una comunicación permanente con los organismos ciudadanos, al considerar que sus propuestas y observaciones contribuyen a identificar necesidades y fortalecer las políticas públicas.

En este sentido, aseguró que su administración continuará destinando esfuerzos al equipamiento de las corporaciones, adquisición de armamento, inteligencia, prevención del delito y mejores condiciones laborales para los elementos encargados de proteger a la población.

“Los resultados nos hablan del sentir de la gente, y nos compromete a trabajar más y a seguir en la coordinación con los órdenes de Gobierno para mantener esos índices”, manifestó.

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Agregó que la seguridad debe acompañarse de servicios públicos eficientes y de una atención cercana a las colonias, por lo que mantendrá el diálogo con representantes de los distintos sectores para atender las principales demandas ciudadanas.

En la reunión participaron Federico Villarreal Gómez, presidente del CCI Laguna; los consejeros Carlos Fernández Gómez, Diego Jiménez Berumen, Luis Dovalina Flores y Fernando Pérez Garza, así como Marco Zamarripa González, director del organismo.

El encuentro permitió revisar los indicadores de seguridad y reforzar la colaboración entre el Gobierno Municipal y el sector ciudadano, con el compromiso de dar seguimiento a las acciones que permitan conservar la tendencia a la baja en la percepción de inseguridad y fortalecer la confianza de los torreonenses.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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