Se reduce a la mitad percepción de inseguridad en Torreón; Alcalde destaca resultados ante CCI Laguna

La disminución, registrada entre 2025 y septiembre de 2026, fue uno de los principales temas abordados por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís durante una reunión con integrantes del Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) de Torreón , ante quienes destacó que los resultados reflejan los avances de la estrategia de seguridad y una mayor confianza de la población para realizar sus actividades cotidianas.

TORREÓN, COAH.- Torreón redujo prácticamente a la mitad la percepción de inseguridad entre sus habitantes en el último año, al pasar de 43.4 a 21.7 por ciento, una caída de 21.7 puntos porcentuales que coloca a la ciudad entre las mejor evaluadas en este indicador, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

El Presidente Municipal atribuyó esta mejoría al trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, las corporaciones policiacas y la participación ciudadana, así como a las acciones impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer la seguridad en Coahuila.

“La seguridad se construye todos los días, con coordinación, diálogo y compromiso. Los avances que hoy posicionan a Torreón entre las ciudades más seguras de Coahuila y en los primeros lugares a nivel nacional, son resultado del esfuerzo coordinado entre sociedad y gobierno”, expresó.

Riquelme Solís consideró que los resultados de la ENSU también se reflejan en la participación de miles de familias en actividades recreativas, culturales y eventos masivos, así como en la recuperación de espacios públicos donde los ciudadanos pueden convivir con mayor tranquilidad.

Destacó que contar con mejores condiciones de seguridad representa además una ventaja para el desarrollo económico, al generar confianza entre empresarios e inversionistas interesados en establecer o ampliar sus actividades comerciales en la ciudad.

ELEMENTAL LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Durante el encuentro, el Edil reiteró su disposición de mantener una comunicación permanente con los organismos ciudadanos, al considerar que sus propuestas y observaciones contribuyen a identificar necesidades y fortalecer las políticas públicas.

En este sentido, aseguró que su administración continuará destinando esfuerzos al equipamiento de las corporaciones, adquisición de armamento, inteligencia, prevención del delito y mejores condiciones laborales para los elementos encargados de proteger a la población.

“Los resultados nos hablan del sentir de la gente, y nos compromete a trabajar más y a seguir en la coordinación con los órdenes de Gobierno para mantener esos índices”, manifestó.