Cientos de fieles celebrarán la ‘misa de gallo’ y entonarán Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe en Torreón

TORREÓN, COAH.- Este jueves 11 de diciembre, en vísperas de la celebración de la Virgen de Guadalupe, la Diócesis de Torreón celebrará la llamada “misa de gallo”, a la que se espera la presencia de cientos de fieles, quienes al finalizar entonarán las tradicionales mañanitas a la Virgen Morena.

El ambiente estará impregnado de devoción y alegría, pues las familias se reúnen desde temprana hora para agradecer los milagros atribuidos a la Virgen. Los alrededores de la parroquia se llenan de colorido con arreglos florales, velas y altares improvisados que los devotos ofrecen en señal de gratitud y petición.

TE PUEDE INTERESAR: Fue el 2025, con la menor cifra de homicidios dolosos en 30 años en Coahuila: Fiscal General

En Torreón, la celebración de la misa de gallo y las mañanitas a la Virgen se realiza tradicionalmente la noche del 11 de diciembre en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe (Centro), comenzando con la misa cerca de la medianoche (23:00 horas) y continuando con el canto de “Las Mañanitas” con mariachi para recibir el 12 de diciembre.

La festividad atrae a cientos de feligreses con fervor, flores, danzas y antojitos, constituyendo un evento importante de fe y tradición local. Los asistentes disfrutan de la música, el aroma de los tamales y el café caliente, mientras grupos de danza folclórica realizan sus presentaciones en honor a la Guadalupana. Además, los niños vestidos de “Juan Diego” y “Virgen” son parte esencial de la celebración, aportando inocencia y esperanza a la festividad.

La celebración será encabezada por el Obispo Luis Martín Barraza Beltrán, acompañado por el nuevo párroco, el sacerdote claretiano Vicente Cancino Ordóñez, quien tomó posesión del templo en septiembre de este año. Ambos religiosos compartirán mensajes de paz, unidad y solidaridad, animando a la comunidad a fortalecer sus lazos y continuar con las tradiciones que dan identidad a la región.

Con esta celebración concluye la temporada de peregrinaciones en la ciudad, pues al terminar la participación de los últimos grupos, se espera que hayan recorrido las calles del centro más de 106 mil peregrinos, cuando el año pasado fueron cerca de 91 mil personas.

Esta cifra récord refleja el crecimiento de la fe guadalupana en la región y el compromiso de los fieles por mantener viva la tradición. Los peregrinos, algunos provenientes de municipios cercanos, caminan durante horas portando estandartes, veladoras y rezos que llenan de energía espiritual las calles de Torreón.

TE PUEDE INTERESAR: Detención de ‘El Limones’ se originó a partir de cateos en la Laguna; FGE celebra coordinación con la federación

Dada la asistencia que se registra a la celebración eucarística, la parroquia colocará una megpantalla a las afueras del templo para que aquellos peregrinos que no hayan podido ingresar no pierdan detalle de esta celebración, una de las más concurridas en la región.

Durante la “misa de gallo”, se espera que aún estén ingresando los peregrinos del Mercado Alianza y del Mercado Juárez, quienes son los últimos en participar y conforman los grupos más numerosos. Estos contingentes suelen portar ofrendas y realizar danzas típicas, enriqueciendo la experiencia con la diversidad cultural de la región. Al finalizar, se cantarán las mañanitas a la Virgen de Guadalupe a cargo de la Banda Más D1, dentro de los primeros minutos de su día, marcando un inicio lleno de música y alegría para la festividad más significativa del año en Torreón.