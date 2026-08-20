Clausuran canchas tras riña en la colonia María Mercado, de Torreón (video)

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Torreón
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    Clausuran canchas tras riña en la colonia María Mercado, de Torreón (video)
    El lugar fue clausurado luego de la riña campal registrada en su interior. SANDRA GÓMEZ

Policía Municipal e Inspección y Verificación colocaron sellos en el establecimiento; propietarios deberán pagar multas y atender observaciones para reabrir.

TORREÓN, COAH.- Las canchas de futbol ubicadas en la colonia María Mercado de López Sánchez, fueron clausuradas por elementos de la Policía Municipal y personal de la Dirección de Inspección y Verificación, luego de una riña registrada durante la noche.

El establecimiento se localiza sobre la calzada Agropecuarios, a pocos metros del bulevar Laguna Sur, en Torreón, donde se reportó el altercado entre varias personas.

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En videos difundidos a través de redes sociales se observa a decenas de asistentes intentando separar a los involucrados.

En el sitio también había niños y adolescentes, lo que generó preocupación entre quienes presenciaron los hechos.

$!Durante la riña se puso en riesgo a niños que asistieron al juego de futbol.
Durante la riña se puso en riesgo a niños que asistieron al juego de futbol. SANDRA GÓMEZ

Tras la pelea, las autoridades municipales se movilizaron al lugar y procedieron a colocar los sellos de clausura en los accesos de las instalaciones.

Para que las canchas vuelvan a operar, los propietarios deberán cumplir con las observaciones determinadas por la autoridad y cubrir las multas correspondientes.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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