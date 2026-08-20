Clausuran canchas tras riña en la colonia María Mercado, de Torreón (video)
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Policía Municipal e Inspección y Verificación colocaron sellos en el establecimiento; propietarios deberán pagar multas y atender observaciones para reabrir.
TORREÓN, COAH.- Las canchas de futbol ubicadas en la colonia María Mercado de López Sánchez, fueron clausuradas por elementos de la Policía Municipal y personal de la Dirección de Inspección y Verificación, luego de una riña registrada durante la noche.
El establecimiento se localiza sobre la calzada Agropecuarios, a pocos metros del bulevar Laguna Sur, en Torreón, donde se reportó el altercado entre varias personas.
En videos difundidos a través de redes sociales se observa a decenas de asistentes intentando separar a los involucrados.
En el sitio también había niños y adolescentes, lo que generó preocupación entre quienes presenciaron los hechos.
Tras la pelea, las autoridades municipales se movilizaron al lugar y procedieron a colocar los sellos de clausura en los accesos de las instalaciones.
Para que las canchas vuelvan a operar, los propietarios deberán cumplir con las observaciones determinadas por la autoridad y cubrir las multas correspondientes.