Clausuran librería-cafetería ‘Nueva Vida’ por falta de permisos en Torreón
El establecimiento carecía de licencia de funcionamiento, certificados sanitarios y medidas de control exigidas
TORREÓN, COAH.- Autoridades municipales clausuraron la librería-cafetería “Nueva Vida”, ubicada en la Plaza Los Ángeles, luego de comprobar que el establecimiento operaba sin los permisos y documentos necesarios para su funcionamiento.
El director de Inspección y Verificación, Pablo Fernández, informó que el negocio, recientemente inaugurado, carecía de licencia de funcionamiento, tarjetones de salud, trampas de grasa y certificados de fumigación, requisitos indispensables para los locales que ofrecen productos de consumo humano.
TE PUEDE INTERESAR: Blindan caminos rurales de Coahuila ante riesgo de incursiones delictivas
El sitio, que combinaba la venta de libros con servicio de cafetería, había despertado interés entre vecinos y visitantes por su concepto cultural y gastronómico. Sin embargo, tras una inspección detallada, los verificadores constataron el incumplimiento de las normas sanitarias y administrativas, por lo que se procedió a colocar los sellos de clausura en sus accesos principales.
“Nueva Vida” se encuentra en el local 17 de la Plaza Los Ángeles, sobre el bulevar Independencia número 20 poniente, en la colonia Los Ángeles, una zona frecuentada por estudiantes y familias.
A través de sus redes sociales, el negocio se presentaba como librería y cafetería con enfoque cristiano, ofreciendo biblias, literatura diversa, café y repostería artesanal.
Por el momento, se desconoce si los propietarios han iniciado el trámite de regularización para su posible reapertura.