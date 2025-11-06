Clausuran librería-cafetería ‘Nueva Vida’ por falta de permisos en Torreón

TORREÓN, COAH.- Autoridades municipales clausuraron la librería-cafetería “Nueva Vida”, ubicada en la Plaza Los Ángeles, luego de comprobar que el establecimiento operaba sin los permisos y documentos necesarios para su funcionamiento.

El director de Inspección y Verificación, Pablo Fernández, informó que el negocio, recientemente inaugurado, carecía de licencia de funcionamiento, tarjetones de salud, trampas de grasa y certificados de fumigación, requisitos indispensables para los locales que ofrecen productos de consumo humano.

