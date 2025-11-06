Clausuran librería-cafetería ‘Nueva Vida’ por falta de permisos en Torreón

Torreón
/ 6 noviembre 2025
    Clausuran librería-cafetería ‘Nueva Vida’ por falta de permisos en Torreón
    Vecinos y clientes lamentaron el cierre del local, conocido por su ambiente cultural y familiar. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

El establecimiento carecía de licencia de funcionamiento, certificados sanitarios y medidas de control exigidas

TORREÓN, COAH.- Autoridades municipales clausuraron la librería-cafetería “Nueva Vida”, ubicada en la Plaza Los Ángeles, luego de comprobar que el establecimiento operaba sin los permisos y documentos necesarios para su funcionamiento.

El director de Inspección y Verificación, Pablo Fernández, informó que el negocio, recientemente inaugurado, carecía de licencia de funcionamiento, tarjetones de salud, trampas de grasa y certificados de fumigación, requisitos indispensables para los locales que ofrecen productos de consumo humano.

$!Inspectores municipales colocaron sellos de clausura en la librería-cafetería “Nueva Vida”.
Inspectores municipales colocaron sellos de clausura en la librería-cafetería “Nueva Vida”. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

El sitio, que combinaba la venta de libros con servicio de cafetería, había despertado interés entre vecinos y visitantes por su concepto cultural y gastronómico. Sin embargo, tras una inspección detallada, los verificadores constataron el incumplimiento de las normas sanitarias y administrativas, por lo que se procedió a colocar los sellos de clausura en sus accesos principales.

“Nueva Vida” se encuentra en el local 17 de la Plaza Los Ángeles, sobre el bulevar Independencia número 20 poniente, en la colonia Los Ángeles, una zona frecuentada por estudiantes y familias.

A través de sus redes sociales, el negocio se presentaba como librería y cafetería con enfoque cristiano, ofreciendo biblias, literatura diversa, café y repostería artesanal.

Por el momento, se desconoce si los propietarios han iniciado el trámite de regularización para su posible reapertura.

Temas


Clausura
Cultura
Religión

Localizaciones


Torreón

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

