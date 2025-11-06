Blindan caminos rurales de Coahuila ante riesgo de incursiones delictivas

MONCLOVA, COAH.- Con un despliegue coordinado de corporaciones de los tres niveles de gobierno, autoridades reforzaron la seguridad en caminos y brechas rurales que conectan a Coahuila con el estado de Nuevo León, como parte de una estrategia preventiva para impedir el ingreso de grupos delictivos por la zona norte de la Región Centro.

El operativo se concentra principalmente en los límites entre los municipios de Castaños, Candela y Mina, donde históricamente se han detectado rutas utilizadas para el tránsito discreto entre ambas entidades.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón se prepara para la Navidad con 27 mil metros de luces

El director de Seguridad Pública de Monclova, Gabriel Santos, informó que las acciones se desarrollan bajo la coordinación de Luis Ángel Estrada Picena, responsable regional de las corporaciones de seguridad en la zona centro.

“El objetivo es recorrer las brechas colindantes con Nuevo León, por el lado de Mina, Castaños, Candela y Anáhuac, para garantizar que no haya movimientos sospechosos o intentos de ingreso de grupos delictivos”, señaló.