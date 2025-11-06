Blindan caminos rurales de Coahuila ante riesgo de incursiones delictivas
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Corporaciones federales, estatales y municipales patrullan caminos rurales en la zona centro del estado
MONCLOVA, COAH.- Con un despliegue coordinado de corporaciones de los tres niveles de gobierno, autoridades reforzaron la seguridad en caminos y brechas rurales que conectan a Coahuila con el estado de Nuevo León, como parte de una estrategia preventiva para impedir el ingreso de grupos delictivos por la zona norte de la Región Centro.
El operativo se concentra principalmente en los límites entre los municipios de Castaños, Candela y Mina, donde históricamente se han detectado rutas utilizadas para el tránsito discreto entre ambas entidades.
TE PUEDE INTERESAR: Torreón se prepara para la Navidad con 27 mil metros de luces
El director de Seguridad Pública de Monclova, Gabriel Santos, informó que las acciones se desarrollan bajo la coordinación de Luis Ángel Estrada Picena, responsable regional de las corporaciones de seguridad en la zona centro.
“El objetivo es recorrer las brechas colindantes con Nuevo León, por el lado de Mina, Castaños, Candela y Anáhuac, para garantizar que no haya movimientos sospechosos o intentos de ingreso de grupos delictivos”, señaló.
Las unidades participantes realizan rondines continuos, inspección de vehículos y vigilancia en puntos estratégicos, tanto de día como de noche, con el propósito de detectar cualquier actividad irregular.
El operativo forma parte del esquema permanente de colaboración entre fuerzas federales, estatales y municipales, enfocado en mantener la paz en los municipios del corredor centro y fortalecer la presencia de las autoridades en zonas menos transitadas.
Santos adelantó que la vigilancia continuará en las próximas semanas y se extenderá a otros sectores rurales, con el respaldo de la coordinación regional de seguridad.
TE PUEDE INTERESAR: Colectivos de Coahuila celebran admisión del Gobierno sobre desapariciones forzadas, pero rechazan lenguaje oficial
“La instrucción es clara: no bajar la guardia y mantener la supervisión constante en todos los accesos y caminos que conectan con Nuevo León”, puntualizó el jefe policiaco.