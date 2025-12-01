Coahuila: Adultos mayores y mujeres de 60 a 64 podrán sumarse a apoyos federales

    Coahuila: Adultos mayores y mujeres de 60 a 64 podrán sumarse a apoyos federales
    Bienestar aplicará un orden alfabético para garantizar atención rápida y sin filas excesivas. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El proceso se realizará del 1 al 13 de diciembre en Torreón, Matamoros, Viesca y Parras; requieren identificación, acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio y teléfono

TORREÓN, COAH.- Miles de habitantes de la Comarca Lagunera tendrán acceso a nuevos apoyos sociales, luego de que la Secretaría de Bienestar abrió oficialmente el registro para dos de sus programas más demandados: la Pensión para el Adulto Mayor y Mujeres Bienestar.

El proceso, que inició este 1 de diciembre y concluirá el día 13, permitirá que todos los solicitantes que cumplan con la edad requerida hasta el 13 de diciembre de 2025 puedan inscribirse y asegurar este respaldo económico.

La directora regional de Bienestar, Karla Zamora, informó que estas acciones buscan fortalecer el tejido social y garantizar condiciones de vida dignas para las personas mayores, así como apoyar a mujeres de 60 a 64 años con dificultades económicas.

Subrayó que ambos programas representan una herramienta clave para brindar justicia social y tranquilidad a los sectores más vulnerables.

Para evitar aglomeraciones y agilizar la atención, el registro se realizará de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas, siguiendo un estricto orden alfabético con base en la primera letra del primer apellido de quienes deseen incorporarse.

La sede principal será la Antigua Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en Torreón, y también estarán habilitados puntos de atención en los Centros Integradores de Matamoros, Viesca y Parras.

Los interesados deberán presentar identificación oficial, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio no mayor a tres meses y un número telefónico de contacto.

Para la Pensión del Adulto Mayor se requiere tener 65 años cumplidos o más, mientras que el programa Mujeres Bienestar está dirigido a quienes tengan entre 60 y 64 años.

