Coahuila amplía red de refugio y apoyo para mujeres con más Puntos Violeta

Torreón
/ 9 agosto 2025
    Coahuila amplía red de refugio y apoyo para mujeres con más Puntos Violeta
    Personal capacitado brinda información sobre los servicios de un Punto Violeta. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

El programa crece con más sedes en lugares de alta afluencia para prevenir y atender casos de violencia

TORREÓN, COAH.- El programa Puntos Violeta en Coahuila, una iniciativa enfocada en brindar seguridad a las mujeres, se expande a más municipios del estado, informó Mayra Lucila Valdés González, secretaria de las Mujeres en Coahuila.

La expansión forma parte de un esfuerzo conjunto entre diversas dependencias estatales para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Como parte de esta estrategia integral, se inauguraron 20 nuevos Puntos Violeta en Torreón.

$!La Secretaría de las Mujeres instala nuevos Puntos Violeta y capacita al personal para atención de primer contacto.
La Secretaría de las Mujeres instala nuevos Puntos Violeta y capacita al personal para atención de primer contacto. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Actualmente, existe un Punto Violeta en el estadio de los Saraperos de Saltillo, y se mantienen pláticas para instalar otros en el Territorio Santos Modelo, en Torreón, y en el estadio de los Acereros de Monclova.

Valdés González señaló que estos espacios estratégicos buscan aprovechar la gran afluencia de público para ofrecer atención de primer contacto, que incluye asesoría y acompañamiento a mujeres que, por la vigilancia de sus agresores, no pueden pedir ayuda desde casa.

El objetivo es que las mujeres sepan cómo actuar y a dónde acudir en una situación de violencia. La funcionaria recordó que, de acuerdo con ONU Mujeres, la autonomía económica es fundamental para que las mujeres puedan salir de entornos violentos.

Para que un lugar se convierta en Punto Violeta, debe cumplir con requisitos específicos: contar con un protocolo de atención, disponer de un botón de emergencia y tener personal capacitado por la Secretaría de las Mujeres.

