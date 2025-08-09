Inician cruzada contra universidades ´patito’ en Coahuila, anuncia diputado
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El diputado Alfredo Paredes promete soluciones y no sanciones y llama a reforzar la vigilancia de la SEP sobre instituciones privadas
MONCLOVA, COAH.- El Congreso del Estado de Coahuila impulsará acciones para regularizar instituciones educativas privadas que operan sin certificación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con el fin de evitar que más jóvenes concluyan sus estudios sin títulos con validez oficial.
El diputado local Alfredo Paredes advirtió que cientos de estudiantes han invertido años de esfuerzo y recursos en universidades que no cuentan con registro ante la SEP, lo que descubren hasta los últimos semestres, cuando el daño ya está hecho.
TE PUEDE INTERESAR: Morena en Coahuila enfrenta reto de unidad rumbo a elecciones de 2026
“Vamos a ayudar, no a castigar”, subrayó el legislador, quien explicó que la intención es que la SEP estatal y federal refuercen la vigilancia y acompañen a las instituciones en el proceso de regularización.
Paredes aseguró que el Congreso actuará como puente entre las escuelas y las autoridades para que ningún alumno más ingrese a programas académicos sin reconocimiento.
Añadió que, tras conocerse la magnitud del problema, algunas universidades ya iniciaron los trámites para ponerse en regla.
“El problema es serio: son universidades privadas, costosas, y muchas familias descubren hasta el final que sus estudios no están validados. No podemos permitir que esto siga ocurriendo”, concluyó.