Inician cruzada contra universidades ´patito’ en Coahuila, anuncia diputado

MONCLOVA, COAH.- El Congreso del Estado de Coahuila impulsará acciones para regularizar instituciones educativas privadas que operan sin certificación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con el fin de evitar que más jóvenes concluyan sus estudios sin títulos con validez oficial.

El diputado local Alfredo Paredes advirtió que cientos de estudiantes han invertido años de esfuerzo y recursos en universidades que no cuentan con registro ante la SEP, lo que descubren hasta los últimos semestres, cuando el daño ya está hecho.

