Coahuila inicia agosto con récord histórico en seguridad: homicidios a la baja y operativos efectivos

El año pasado, la entidad cerró con 131 homicidios, la cifra más baja hasta ese momento. En lo que va de este año suman 50 homicidios, ninguno relacionado con la delincuencia organizada, sino con conflictos entre particulares. De esos casos, 49 ya fueron resueltos y solo uno, registrado en un ejido del municipio de San Pedro, sigue pendiente de aclarar.

Aunque a veces las comparaciones son necesarias, basta voltear la vista hacia otros estados y observar sus cifras para dimensionar la diferencia: Coahuila es actualmente la segunda entidad con menos homicidios del país, apuntó al término de la reunión del Grupo de Coordinación Operativa.

TORREÓN, COAH.- Coahuila abre agosto con buenas noticias en materia de seguridad: registra los números más bajos en homicidios de los últimos 20 años, y no es casualidad ni arte de magia, afirmó el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez.

Fernández Montañez informó que desde hace más de 75 días está en marcha una estrategia conjunta con el Ejército, la Guardia Nacional, la Marina, la Fiscalía General de la República, policías municipales y estatales para catear domicilios e inmuebles donde existe certeza de que se distribuyen o comercializan sustancias ilícitas.

Esta estrategia es única en el país, ya que, con la autorización del Poder Judicial, los cateos pueden ejecutarse en menos de 24 horas, y en algunos casos, en menos de hora y media, relató.

A la fecha, se han realizado 225 cateos con saldo de 124 personas detenidas, el aseguramiento de 6 mil cartuchos, 42 armas de fuego, 12 réplicas, así como 332 kilogramos de narcóticos —entre ellos mariguana, cristal y cocaína—.

En la mesa del Grupo de Coordinación Operativa también se acordó mantener la vigilancia permanente en los límites con Nuevo León, debido a incidentes registrados en la carretera libre Monterrey-Saltillo y en la autopista.

Actualmente, se mantiene un operativo de la Guardia Nacional en el tramo de Paila a La Cuchilla para prevenir el robo de vehículos, dar seguridad a los automovilistas y combatir el robo de combustible.

El fiscal recordó que el año pasado, en la carretera Torreón-Saltillo, en el tramo de Paila, se registraron algunos robos, pero fueron hechos aislados. En Coahuila, este tipo de delitos se presenta, como máximo, una vez al mes, y los responsables suelen ser personas provenientes de estados vecinos. “No existe un robo de vehículo con violencia cometido por gente originaria de Coahuila”, subrayó.

En el tema del narcomenudeo, señaló que se han dado golpes importantes, desde la incautación de dosis individuales hasta cantidades destinadas a distribución.

REUNIÓN DEL GRUPO DE COORDINACIÓN OPERATIVA

La reunión del Grupo de Coordinación Operativa, que se celebra cada 15 días en la Estación Aérea Militar, es la segunda más importante en materia de seguimiento de seguridad en el estado, solo detrás de la que encabeza el gobernador cada mes.

Si bien nació para diseñar estrategias específicas de protección en La Laguna, hoy se ha convertido en un referente para analizar y planear acciones en todo Coahuila.

En esta sesión participaron el subsecretario de Seguridad Pública del Estado, Héctor Flores Rodríguez; el director de la Agencia de Investigación Criminal, Javier Alejandro Rocha; el coordinador de la Policía Estatal, Raymundo Nájera; el delegado de la Región Laguna 1 de la FGE, Carlos Rangel; el director de Seguridad Pública de Torreón, Alfredo Flores Originales; y el director del Grupo de Reacción Laguna, Andrés Flores Padilla.