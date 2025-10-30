Coahuila: Urge establecer protocolos de supervisión sobre ‘La Escuela es Nuestra’, afirma Luz Elena Morales

TORREÓN, COAH.- La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales, urgió a establecer protocolos claros y permanentes de supervisión institucional en las obras realizadas bajo el programa federal “La Escuela es Nuestra”, a fin de asegurar el bienestar de los estudiantes y la correcta aplicación de los recursos públicos.

Morales explicó que actualmente los padres de familia son los únicos responsables de administrar los fondos, lo que, aunque fortalece la participación comunitaria, también deja sin vigilancia técnica e institucional la ejecución de los proyectos.

La legisladora lamentó que su propuesta para establecer una instancia de supervisión conjunta entre el Estado y las comunidades escolares fuera rechazada por los diputados de Morena. Sin embargo, confió en que pueda instalarse una mesa de coordinación que permita mejorar los mecanismos de control y acompañamiento.

Morales advirtió que la falta de supervisión ha dejado a las comunidades vulnerables ante irregularidades o deficiencias en la ejecución de obras, y recordó la tragedia ocurrida en San Pedro, donde se evidenció la necesidad de una vigilancia más rigurosa.

Finalmente, hizo un llamado a revisar y modificar las reglas de operación del programa, de modo que la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los menores sean los ejes fundamentales de “La Escuela es Nuestra”.