Coahuila: Urge establecer protocolos de supervisión sobre ‘La Escuela es Nuestra’, afirma Luz Elena Morales

Torreón
/ 30 octubre 2025
    Morales advirtió que la falta de supervisión ha dejado a las comunidades vulnerables ante irregularidades o deficiencias en la ejecución de obras. FOTO: VANGUARDIA/ ARCHIVO

Reafirmó la importancia de los mecanismos de control como lo son las reglas de operación de este programa social federal

TORREÓN, COAH.- La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales, urgió a establecer protocolos claros y permanentes de supervisión institucional en las obras realizadas bajo el programa federal “La Escuela es Nuestra”, a fin de asegurar el bienestar de los estudiantes y la correcta aplicación de los recursos públicos.

Morales explicó que actualmente los padres de familia son los únicos responsables de administrar los fondos, lo que, aunque fortalece la participación comunitaria, también deja sin vigilancia técnica e institucional la ejecución de los proyectos.

La legisladora lamentó que su propuesta para establecer una instancia de supervisión conjunta entre el Estado y las comunidades escolares fuera rechazada por los diputados de Morena. Sin embargo, confió en que pueda instalarse una mesa de coordinación que permita mejorar los mecanismos de control y acompañamiento.

Morales advirtió que la falta de supervisión ha dejado a las comunidades vulnerables ante irregularidades o deficiencias en la ejecución de obras, y recordó la tragedia ocurrida en San Pedro, donde se evidenció la necesidad de una vigilancia más rigurosa.

Finalmente, hizo un llamado a revisar y modificar las reglas de operación del programa, de modo que la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los menores sean los ejes fundamentales de “La Escuela es Nuestra”.

Temas


Educación
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
san pedro de las colonias

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

