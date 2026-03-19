Coahuila: Verónica Martínez defiende la paridad y rechaza retrocesos en derechos de las mujeres

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Torreón
/ 19 marzo 2026
    Coahuila: Verónica Martínez defiende la paridad y rechaza retrocesos en derechos de las mujeres
    La dirigente del PRI en Torreón, Verónica Martínez, afirma que el Plan B excluirá a la mujer de la toma de decisiones. ARCHIVO

Dirigente priista afirma que el ‘Plan B’ de la 4T atenta contra la paridad de género

TORREÓN, COAH.- Ante la reactivación del denominado “Plan B” impulsado por Morena, la dirigente del PRI en Torreón, Verónica Martínez García, expresó su rechazo al considerar que la propuesta busca debilitar la paridad de género y revertir avances históricos en materia democrática en el País.

La líder priista calificó como inadmisible que se intente desconocer el esfuerzo de generaciones de mujeres que lucharon por abrir espacios en la vida pública. Subrayó que la paridad no debe entenderse como una concesión, sino como un derecho legítimamente conquistado que, afirmó, hoy se encuentra en riesgo.

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Martínez García recordó que la inclusión de la paridad en la Constitución fue resultado de un proceso legislativo en el que participó durante su etapa como senadora en 2019, reforma que —dijo—, contó con el respaldo unánime de las fuerzas políticas.

En ese sentido, manifestó su desacuerdo con cualquier intento de eliminar este principio, al advertir que significaría un retroceso hacia esquemas en los que las mujeres quedan excluidas de la toma de decisiones.

Asimismo, hizo énfasis en que la lucha por los derechos políticos de las mujeres tiene una larga trayectoria, al mencionar como antecedente histórico el nombramiento de Rosa Torre como la primera mujer regidora en México en 1923, hecho que consideró emblemático y que, señaló, no debe ser minimizado.

Advirtió que la propuesta en discusión podría derivar en que los ayuntamientos dejen de garantizar el 50 por ciento de representación femenina establecido por la ley. Además, apuntó que esta situación surge en un contexto reciente de movilización social, tras las manifestaciones del 8 de marzo, en las que miles de mujeres demandaron respeto a sus derechos.

Finalmente, la dirigente priista hizo un exhorto a los legisladores encargados de analizar la iniciativa para que reconsideren su postura y actúen en defensa del marco constitucional.

“Están a tiempo de rectificar y evitar un retroceso. Es momento de honrar la Constitución y garantizar que la democracia no se reduzca a una simulación”, concluyó.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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