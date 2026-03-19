Coahuila: Verónica Martínez defiende la paridad y rechaza retrocesos en derechos de las mujeres

La líder priista calificó como inadmisible que se intente desconocer el esfuerzo de generaciones de mujeres que lucharon por abrir espacios en la vida pública. Subrayó que la paridad no debe entenderse como una concesión, sino como un derecho legítimamente conquistado que, afirmó, hoy se encuentra en riesgo.

TORREÓN, COAH.- Ante la reactivación del denominado “Plan B” impulsado por Morena, la dirigente del PRI en Torreón, Verónica Martínez García, expresó su rechazo al considerar que la propuesta busca debilitar la paridad de género y revertir avances históricos en materia democrática en el País.

Martínez García recordó que la inclusión de la paridad en la Constitución fue resultado de un proceso legislativo en el que participó durante su etapa como senadora en 2019, reforma que —dijo—, contó con el respaldo unánime de las fuerzas políticas.

En ese sentido, manifestó su desacuerdo con cualquier intento de eliminar este principio, al advertir que significaría un retroceso hacia esquemas en los que las mujeres quedan excluidas de la toma de decisiones.

Asimismo, hizo énfasis en que la lucha por los derechos políticos de las mujeres tiene una larga trayectoria, al mencionar como antecedente histórico el nombramiento de Rosa Torre como la primera mujer regidora en México en 1923, hecho que consideró emblemático y que, señaló, no debe ser minimizado.

Advirtió que la propuesta en discusión podría derivar en que los ayuntamientos dejen de garantizar el 50 por ciento de representación femenina establecido por la ley. Además, apuntó que esta situación surge en un contexto reciente de movilización social, tras las manifestaciones del 8 de marzo, en las que miles de mujeres demandaron respeto a sus derechos.

Finalmente, la dirigente priista hizo un exhorto a los legisladores encargados de analizar la iniciativa para que reconsideren su postura y actúen en defensa del marco constitucional.

“Están a tiempo de rectificar y evitar un retroceso. Es momento de honrar la Constitución y garantizar que la democracia no se reduzca a una simulación”, concluyó.