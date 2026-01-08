Comercio de Torreón cerró 2025 con fuerte incremento en ventas y derrama económica histórica

Torreón
/ 8 enero 2026
    Comercio de Torreón cerró 2025 con fuerte incremento en ventas y derrama económica histórica
    El comercio de Torreón registró un repunte significativo durante diciembre, impulsado por las festividades y una mayor confianza del consumidor. FOTO: SANDRA GÓMEZ

La Canaco Torreón reportó un cierre positivo en 2025, con una derrama de hasta 6 mil millones de pesos en diciembre y aumentos de hasta 50 por ciento en algunos giros

TORREÓN, COAH.- La Cámara Nacional de Comercio de Torreón estima que 2025 fue positivo para las ventas en la ciudad y se calcula que solamente en diciembre hubo una derrama económica de entre 5 y 6 mil millones de pesos, con incrementos del 30 al 50 por ciento en las ventas en algunos sectores comerciales.

Estos resultados reflejan no sólo el dinamismo comercial de la temporada, sino también una recuperación sostenida en comparación con años anteriores, impulsada por las festividades decembrinas y una mayor confianza del consumidor.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Llegarán a Coahuila? Casetas telefónicas de la CFE regresan como apuesta de conectividad

Fidel Villanueva Tarín, presidente del organismo que en Torreón asocia alrededor de 7 mil 500 socios, compartió que, a decir de los afiliados, diciembre fue un buen mes para el comercio, ya que se cumplieron los crecimientos previstos de entre 10 y 30 por ciento.

Además, destacó que la participación de los agremiados en diversas promociones y eventos especiales contribuyó a fortalecer el flujo de compradores en el municipio.

“Lo que reportan los socios es que los crecimientos previstos entre noviembre y diciembre, de entre 10 y 30 por ciento, se lograron; incluso hay quienes reportan que tuvieron hasta un 50 por ciento de incremento en ventas, lo cual depende del giro comercial, las estrategias de venta y la ubicación”, comentó Villanueva Tarín.

Asimismo, subrayó que sectores como electrónica, ropa, calzado y alimentos preparados fueron los más beneficiados durante el periodo, gracias a la diversificación de ofertas y la adaptación a las tendencias de consumo local.

Sobre el año en general, destacó que la seguridad que permea en Coahuila y en la región lagunera ha sido un factor a favor de nuevas empresas y de la confianza del consumidor para salir a realizar libremente sus compras. “Eso nos ayuda a enfocarnos en nuestras estrategias y en vender, mientras que la gente puede enfocarse en comprar, capitalizando la experiencia de compra”.

Sin embargo, dijo que para 2026 lo que preocupa a los comerciantes son los efectos que pueda tener el aumento al salario mínimo del 13 por ciento que, a pesar del ajuste en el tabulador para el pago de impuestos, puede tener afectaciones, principalmente en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), sobre todo por el bajo crecimiento del PIB nacional, de 0.4 por ciento.

Señaló que este escenario genera incertidumbre en cuanto a la planeación financiera y obliga a los empresarios a buscar alternativas para mantener la rentabilidad sin afectar la plantilla laboral.

Aclaró que no porque suba el salario mínimo deberá incrementarse el sueldo de quienes ganan más, lo cual —afirmó— puede generar algo de inconformidad entre los trabajadores, ya que el aumento sería proporcionalmente menor para quienes perciben más de un salario mínimo. Por ello, recomendó a los empleadores mantener una comunicación abierta con sus equipos para evitar malentendidos y fomentar un ambiente laboral estable en tiempos de cambios económicos.

Temas


comerciantes

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Noroña: Viajero frecuente

Noroña: Viajero frecuente
Estados Unidos reestructuró la pirámide alimenticia.

EU reestructura la pirámide alimenticia: Conoce las nuevas ‘Guías Alimentarias para Estadounidenses’
true

Recompensas de un escritor
Los funcionarios afirmaron que los planes de Trump para controlar las reservas de petróleo de Venezuela, que son las más grandes del mundo, incluyen cortar el acceso de Rusia y China.

Trump planea usar las enormes reservas de crudo de Venezuela para ‘reducir el precio del petróleo estadounidense a 50 dólares el barril’
Fallece la maestra y académica Odila Fuentes Aguirre, hermana de ‘Catón’

Fallece la maestra y académica Odila Fuentes Aguirre, hermana de ‘Catón’
Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional participan en operativos de seguridad en estados fronterizos, donde se concentra la mayor parte de las detenciones de ciudadanos estadounidenses.

Coahuila, entre los estados con más detenciones de estadounidenses por delitos federales
Mientras la red de seguridad social se desmorona, los residentes de La Habana Vieja se sienten como “robots humanos” intentando sobrevivir a la escasez extrema.

El efecto dominó: Tras la caída de Maduro, Cuba se enfrenta a su colapso económico más severo
Restos de antiguas instalaciones militares en Groenlandia; durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, Estados Unidos llegó a operar más de una decena de bases en la isla.

¿Comprar o tomar Groenlandia? Un viejo pacto, ya da carta libre a Trump