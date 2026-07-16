Escurrimientos por lluvias dan leve respiro a la presa El Palmito, en La Laguna... pero la crisis hídrica persiste

No obstante, esta cantidad apenas compensa las extracciones actuales, manteniendo al embalse en un crítico 19 por ciento de su Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO).

TORREÓN, COAH.- Tras las precipitaciones registradas en la cuenca alta del Río Nazas y la sierra de Durango y Sinaloa, los aportes hídricos hacia la presa Lázaro Cárdenas (El Palmito) han mostrado una mejoría. Tan solo en las últimas 24 horas, el embalse captó un volumen cercano a los 12 millones de metros cúbicos.

Con un almacenamiento actual de 598 millones de metros cúbicos y un desfogue constante de 109 metros cúbicos por segundo, el recurso sigue destinado a cumplir con los 750 millones de metros cúbicos comprometidos para el ciclo agrícola 2026.

Operadores del sistema hidráulico advierten que, aunque las lluvias persisten en la zona serrana, su intensidad ha sido insuficiente para revertir el déficit histórico de esta presa, vital para la Región Lagunera. Mientras tanto, la presa Francisco Zarco (Las Tórtolas) reporta un nivel del 58.86 por ciento, con 182 millones de metros cúbicos, recibiendo también escurrimientos que son monitoreados de cerca por las autoridades.

Entre ambos embalses suman 791 millones de metros cúbicos, una cifra que, lejos de dar tranquilidad, intensifica la preocupación de los productores.

El bajo nivel de almacenamiento en El Palmito pone en jaque las expectativas para el ciclo agrícola 2027, haciendo que la viabilidad del próximo año dependa totalmente de un incremento sostenido en las precipitaciones durante lo que resta de la temporada.