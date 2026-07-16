Escurrimientos por lluvias dan leve respiro a la presa El Palmito, en La Laguna... pero la crisis hídrica persiste

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Torreón
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    Escurrimientos por lluvias dan leve respiro a la presa El Palmito, en La Laguna... pero la crisis hídrica persiste
    El nivel de la presa “El Palmito” pone en duda el ciclo agrícola 2027. ARCHIVO

El embalse también conocido como “Lázaro Cárdenas” captó cerca de 12 millones de metros cúbicos en el último día; ubicándose apenas al 19% de su capacidad

TORREÓN, COAH.- Tras las precipitaciones registradas en la cuenca alta del Río Nazas y la sierra de Durango y Sinaloa, los aportes hídricos hacia la presa Lázaro Cárdenas (El Palmito) han mostrado una mejoría. Tan solo en las últimas 24 horas, el embalse captó un volumen cercano a los 12 millones de metros cúbicos.

No obstante, esta cantidad apenas compensa las extracciones actuales, manteniendo al embalse en un crítico 19 por ciento de su Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO).

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Con un almacenamiento actual de 598 millones de metros cúbicos y un desfogue constante de 109 metros cúbicos por segundo, el recurso sigue destinado a cumplir con los 750 millones de metros cúbicos comprometidos para el ciclo agrícola 2026.

Operadores del sistema hidráulico advierten que, aunque las lluvias persisten en la zona serrana, su intensidad ha sido insuficiente para revertir el déficit histórico de esta presa, vital para la Región Lagunera. Mientras tanto, la presa Francisco Zarco (Las Tórtolas) reporta un nivel del 58.86 por ciento, con 182 millones de metros cúbicos, recibiendo también escurrimientos que son monitoreados de cerca por las autoridades.

Entre ambos embalses suman 791 millones de metros cúbicos, una cifra que, lejos de dar tranquilidad, intensifica la preocupación de los productores.

El bajo nivel de almacenamiento en El Palmito pone en jaque las expectativas para el ciclo agrícola 2027, haciendo que la viabilidad del próximo año dependa totalmente de un incremento sostenido en las precipitaciones durante lo que resta de la temporada.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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