Con el obsequio de 5 pantallas, SIMAS Torreón cierra con éxito El Buen Fin

TORREÓN, COAH. - El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón informa que esta mañana se eligieron los últimos 5 ganadores de una pantalla de 50”, de las 10 programadas a obsequiar por El Buen Fin, el cual fue todo un éxito.

Los 5 ganadores (uno de oficina matriz y uno por cada sucursal), fueron los siguientes:

*Matriz Independencia: María Isabel Piedra Guerra.

*Sucursal Saulo: Luis Eduardo Acosta Juárez.

*Sucursal Libertad: Selene Hoyos de la Cruz.

*Sucursal Viñedos: Daniela Guzmán González.

*Sucursal Abastos: David Azrael Flores Azpe.

El gerente general Roberto Escalante González, acompañado por Andrés Hamdan, gerente de Atención Ciudadana del Sistema, dieron a conocer por medio de transmisiones en vivo a través del Facebook SIMAS Torreón, los 5 ganadores de una pantalla de 50” en reconocimiento a su pago puntual.

Con los 5 ganadores dados a conocer hoy, así como los 5 anunciados el pasado sábado 15 de noviembre, se cumple con el compromiso de las 10 pantallas de 50” anunciadas para obsequiarlas entre usuarios que cumplieron puntualmente con sus pagos durante los días de El Buen Fin.

Estas acciones se dan por indicación del alcalde Román Alberto Cepeda González, con el objetivo de implementar promociones, estímulos y beneficios encaminados a fomentar la cultura de pago entre los usuarios, y generar recursos que permitan reforzar la infraestructura hidráulica y sanitaria del SIMAS Torreón para brindar servicios de calidad.

El organismo operador agradece a los ciudadanos que acudieron durante El Buen Fin a realizar sus pagos, y los exhorta a continuar al corriente para acceder a beneficios que se continuarán ofreciendo a usuarios cumplidos.