Concluye riego de presiembra en La Laguna; cierran válvulas en la presa ‘El Palmito’

Torreón, Coahuila. — La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de su organismo de cuencas centrales del norte, ratificó el cese momentáneo de extracciones.

Además, actualizó el estado hídrico de los embalses Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco tras este primer envío.

El volumen liberado representa una fracción del total, dejando una reserva pendiente de 562 millones de metros cúbicos para asegurar el resto de la temporada de riego.