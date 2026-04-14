Concluye riego de presiembra en La Laguna; cierran válvulas en la presa ‘El Palmito’
Tras cubrir la demanda inicial de agua para el ciclo agrícola primavera-verano, las autoridades procedieron al cierre de las compuertas en la Presa Lázaro Cárdenas. Restan aún 562 millones de metros cúbicos por suministrar en las etapas venideras
Torreón, Coahuila. — La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de su organismo de cuencas centrales del norte, ratificó el cese momentáneo de extracciones.
Además, actualizó el estado hídrico de los embalses Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco tras este primer envío.
El volumen liberado representa una fracción del total, dejando una reserva pendiente de 562 millones de metros cúbicos para asegurar el resto de la temporada de riego.
El esquema agrícola vigente prioriza cultivos de forrajes, algodón y frutos como melón y sandía, además de nogaleras y frijol. Se calcula que el sistema de riego por gravedad beneficiará 46 mil hectáreas en la región.
Actualmente, “El Palmito” registra un almacenamiento de 1,095 millones de metros cúbicos (37.03% de su capacidad) y se mantiene sin variación.
En contraste, la presa Francisco Zarco opera al 53.15% con 164.3 millones de metros cúbicos, manteniendo un flujo de salida de 63.1 m³/s frente a una entrada de 59.2 m³/s para completar la entrega inicial.