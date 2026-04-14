Concluye riego de presiembra en La Laguna; cierran válvulas en la presa ‘El Palmito’

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Torreón
/ 14 abril 2026
    Concluye riego de presiembra en La Laguna; cierran válvulas en la presa ‘El Palmito’
    La demanda inicial para la temporada de riego primavera-verano representa 188 metros cúbicos aproximadamente. SANDRA GÓMEZ

Tras cubrir la demanda inicial de agua para el ciclo agrícola primavera-verano, las autoridades procedieron al cierre de las compuertas en la Presa Lázaro Cárdenas. Restan aún 562 millones de metros cúbicos por suministrar en las etapas venideras

Torreón, Coahuila. — La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de su organismo de cuencas centrales del norte, ratificó el cese momentáneo de extracciones.

Además, actualizó el estado hídrico de los embalses Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco tras este primer envío.

El volumen liberado representa una fracción del total, dejando una reserva pendiente de 562 millones de metros cúbicos para asegurar el resto de la temporada de riego.

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El esquema agrícola vigente prioriza cultivos de forrajes, algodón y frutos como melón y sandía, además de nogaleras y frijol. Se calcula que el sistema de riego por gravedad beneficiará 46 mil hectáreas en la región.

Actualmente, “El Palmito” registra un almacenamiento de 1,095 millones de metros cúbicos (37.03% de su capacidad) y se mantiene sin variación.

En contraste, la presa Francisco Zarco opera al 53.15% con 164.3 millones de metros cúbicos, manteniendo un flujo de salida de 63.1 m³/s frente a una entrada de 59.2 m³/s para completar la entrega inicial.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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