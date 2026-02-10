Control satelital y nuevo boletaje, claves del nuevo transporte en Torreón
El Municipio plantea supervisión en tiempo real y mayor transparencia en la operación, aumento solo se autorizará si hay nuevas unidades, mejor servicio y mayor control
TORREÓN, COAH.- El posible ajuste a la tarifa del transporte público en Torreón estará condicionado a una mejora integral del servicio, que incluya la incorporación de nuevas unidades, la modernización de autobuses existentes, la capacitación de operadores y el rediseño de rutas con frecuencias más cortas, afirmó el alcalde Román Alberto Cepeda.
Durante una reunión con concesionarios del transporte, el edil subrayó que cualquier incremento deberá responder tanto a las necesidades de los usuarios como a la viabilidad económica de los transportistas, con el objetivo de avanzar hacia un sistema eficiente, seguro y moderno.
Explicó que algunas rutas requieren autobuses nuevos, mientras que otras necesitan una transformación profunda de las unidades para cumplir con condiciones técnicas, mecánicas y de seguridad. Además, se busca integrar tecnología que permita optimizar recorridos y reducir tiempos de espera.
Cepeda González indicó que se pretende establecer un control integral del sistema mediante dispositivos satelitales y un nuevo esquema de boletaje, lo que permitirá supervisión en tiempo real y mayor transparencia en la operación.
El incremento a la tarifa podría entrar en vigor entre marzo y abril, acompañado de una campaña informativa para que los usuarios conozcan los beneficios derivados de la modernización del transporte público.