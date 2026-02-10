Control satelital y nuevo boletaje, claves del nuevo transporte en Torreón

TORREÓN, COAH.- El posible ajuste a la tarifa del transporte público en Torreón estará condicionado a una mejora integral del servicio, que incluya la incorporación de nuevas unidades, la modernización de autobuses existentes, la capacitación de operadores y el rediseño de rutas con frecuencias más cortas, afirmó el alcalde Román Alberto Cepeda.

Durante una reunión con concesionarios del transporte, el edil subrayó que cualquier incremento deberá responder tanto a las necesidades de los usuarios como a la viabilidad económica de los transportistas, con el objetivo de avanzar hacia un sistema eficiente, seguro y moderno.

