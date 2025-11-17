Convocan a honrar la memoria de ‘Las Alianzeras’, el corazón del Mercado Alianza

TORREÓN, COAH.- El Archivo Municipal de Torreón abrirá sus puertas este miércoles 19 de noviembre para celebrar el conversatorio “Las Alianzeras, el rostro humano de un mercado”, un encuentro dedicado a reconocer y preservar la memoria histórica de las mujeres que han dado vida y carácter al Mercado Alianza, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

Cinthia Gaspar Montero, directora de la dependencia, informó que la actividad se realizará a las 19:00 horas en las instalaciones del Archivo Municipal, ubicado en calle Acuña 140 Sur, en el Centro de Torreón. La entrada será gratuita y dirigida a todo público.

TE PUEDE INTERESAR: Le quitan la vida a exsecretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio afuera de su hogar

El encuentro estará guiado por la periodista Daniela Ramírez Cervantes, autora del reportaje “Las Alianzeras: fuerza femenina en el corazón de un mercado”, publicado en El Siglo de Torreón y que dio origen a esta iniciativa.