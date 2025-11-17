Convocan a honrar la memoria de ‘Las Alianzeras’, el corazón del Mercado Alianza
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El Archivo Municipal realizará un conversatorio para rescatar la memoria histórica de las mujeres que han marcado al Mercado Alianza
TORREÓN, COAH.- El Archivo Municipal de Torreón abrirá sus puertas este miércoles 19 de noviembre para celebrar el conversatorio “Las Alianzeras, el rostro humano de un mercado”, un encuentro dedicado a reconocer y preservar la memoria histórica de las mujeres que han dado vida y carácter al Mercado Alianza, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.
Cinthia Gaspar Montero, directora de la dependencia, informó que la actividad se realizará a las 19:00 horas en las instalaciones del Archivo Municipal, ubicado en calle Acuña 140 Sur, en el Centro de Torreón. La entrada será gratuita y dirigida a todo público.
TE PUEDE INTERESAR: Le quitan la vida a exsecretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio afuera de su hogar
El encuentro estará guiado por la periodista Daniela Ramírez Cervantes, autora del reportaje “Las Alianzeras: fuerza femenina en el corazón de un mercado”, publicado en El Siglo de Torreón y que dio origen a esta iniciativa.
Además, participará el profesor e investigador José Alfredo Morales Pérez, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAdeC, quien ofrecerá una reflexión sobre el papel del Mercado Alianza como espacio de encuentro, identidad y construcción social.
Gaspar Montero destacó que el propósito es “reconocer la fuerza, resistencia y trabajo colectivo de las mujeres que han sostenido este mercado por generaciones”, cuyas historias forman parte de la cultura popular lagunera y del tejido comunitario de Torreón.
La dinámica incluye una primera intervención académica de Morales Pérez sobre el valor simbólico del mercado como espacio público, seguida de una conversación guiada por Cervantes con las propias Alianzeras, quienes compartirán sus microhistorias para reconstruir, desde sus voces, el legado social y cultural que defienden diariamente desde sus puestos.