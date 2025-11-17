Le quitan la vida a exsecretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio afuera de su hogar

México
/ 17 noviembre 2025
    Le quitan la vida a exsecretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio afuera de su hogar
    José Ángel Mascorro Muñoz, exsecretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio, fue asesinado a tiros en el exterior de su casa en la colonia Parque Hundido. FOTO: ARCHIVO

La Fiscalía General inició las investigaciones correspondientes para identificar al responsable y esclarecer el móvil del asesinato

GÓMEZ PALACIO, DURANGO.- Un ataque armado registrado la mañana de este sábado cobró la vida de José Ángel Mascorro Muñoz, exsecretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio durante la administración de Leticia Herrera Ale. El homicidio ocurrió justo en el exterior de su casa, ubicada en la colonia Parque Hundido.

Según los datos preliminares, el atentado sucedió alrededor de las 9:40 horas, cuando Mascorro salía de su domicilio y abordaba un automóvil Kia Forte blanco, modelo 2019. En ese momento, un sujeto armado se acercó y le disparó en repetidas ocasiones para luego escapar rumbo al bulevar Rebollo Acosta.

Paramédicos de la Cruz Roja y corporaciones de seguridad municipal y estatal acudieron al sitio, donde confirmaron que el exfuncionario había fallecido. La zona quedó asegurada para permitir el trabajo de los peritos.

En el lugar se encontraron cerca de diez casquillos calibre .380, mismos que fueron resguardados como evidencia. La Fiscalía inició las investigaciones correspondientes para determinar el móvil del ataque e identificar al responsable.

Hasta ahora, no se han dado a conocer hipótesis oficiales sobre las causas del homicidio, por lo que las indagatorias continúan en curso.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

