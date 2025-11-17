Le quitan la vida a exsecretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio afuera de su hogar

GÓMEZ PALACIO, DURANGO.- Un ataque armado registrado la mañana de este sábado cobró la vida de José Ángel Mascorro Muñoz, exsecretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio durante la administración de Leticia Herrera Ale. El homicidio ocurrió justo en el exterior de su casa, ubicada en la colonia Parque Hundido.

Según los datos preliminares, el atentado sucedió alrededor de las 9:40 horas, cuando Mascorro salía de su domicilio y abordaba un automóvil Kia Forte blanco, modelo 2019. En ese momento, un sujeto armado se acercó y le disparó en repetidas ocasiones para luego escapar rumbo al bulevar Rebollo Acosta.

Paramédicos de la Cruz Roja y corporaciones de seguridad municipal y estatal acudieron al sitio, donde confirmaron que el exfuncionario había fallecido. La zona quedó asegurada para permitir el trabajo de los peritos.

En el lugar se encontraron cerca de diez casquillos calibre .380, mismos que fueron resguardados como evidencia. La Fiscalía inició las investigaciones correspondientes para determinar el móvil del ataque e identificar al responsable.

Hasta ahora, no se han dado a conocer hipótesis oficiales sobre las causas del homicidio, por lo que las indagatorias continúan en curso.