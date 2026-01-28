Convocan al primer intercambio de residuos del 2026 en Torreón

TORREÓN, COAH.- En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, el Ayuntamiento de Torreón invitó a la ciudadanía a participar en el primer intercambio de residuos del 2026, una iniciativa enfocada en fortalecer la cultura del reciclaje y el cuidado del entorno.

La actividad es organizada por la Dirección General de Medio Ambiente y se llevará a cabo este viernes 30 de enero, de 09:00 a 12:00 horas, en la explanada de la Plaza Mayor, donde los asistentes podrán intercambiar residuos reciclables por productos de limpieza del Grupo AlEn.

El director de la dependencia, Marcelo Sánchez Adame, explicó que el objetivo principal de la jornada es fomentar la participación ciudadana y promover hábitos responsables que contribuyan a la reducción de residuos y al aprovechamiento de materiales reciclables.

Durante el evento se estarán recibiendo residuos como PET —botellas de agua, refrescos y jugos—; PP —envases de leche, yogurt y champú—, así como aluminio, entre ellos latas de bebidas y tapitas de plástico.

Sánchez Adame destacó que este tipo de acciones permiten que la ciudadanía se involucre de manera activa y tome conciencia de que el cuidado del medio ambiente inicia con decisiones cotidianas, como la correcta separación de residuos desde el hogar.

Finalmente, señaló que con esta jornada el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la educación ambiental y con la implementación de estrategias que promuevan un municipio más limpio, sostenible y con mejores condiciones para las futuras generaciones.