Costo del agua para municipios laguneros será de tres pesos por metro cúbico bajo el programa Agua Saludable

Torreón, Coahuila. - De tres pesos por metro cúbico será el costo para los municipios que forman parte del programa Agua Saludable para La Laguna, costo que se aplicará cuando dicho proyecto se encuentre operando al cien por ciento en La Laguna de Coahuila, reveló el gerente del Simas Torreón, Roberto Escalante.

Este precio, según explicó el funcionario, se determinó tomando en cuenta los costos de operación, mantenimiento y recuperación de la inversión realizada en el sistema, además, puntualizó que dicho monto permitirá garantizar una distribución equitativa y sostenible del recurso en beneficio de todos los municipios laguneros.

“El rango de precio está muy bueno porque nos pudiera ayudar a bajar un poco el consumo de los mantos acuíferos, apagar algunos pozos, reducir el arsénico, pero es un tema que se está todavía trabajando”, apuntó.

En el caso de Torreón, aseguró que hasta ahora se ha beneficiado un 35 o 36 por ciento de esta población, con un volumen aproximado de 450 litros por segundo, que se distribuye en el sector poniente, centro y parte del nororiente de la ciudad.

Explicó que el agua que ya se distribuye en distintos municipios está libre, al cien por ciento, de arsénico, a diferencia de la que se extrae de los pozos que forman parte de las redes de abastecimiento de los organismos operadores.

Se prevé que el proyecto quede totalmente concluido para finales de 2025, permitiendo el acceso a agua limpia en todos los municipios beneficiados, con una vida útil de 50 años, garantizando un abasto de agua segura y de calidad para más de 1.6 millones de habitantes en la actualidad, y hasta 2 millones en el futuro.

Con las obras de Agua Saludable para La Laguna (ASL) que están en proceso, se estará en condiciones de ampliar la dotación del líquido a ejidos de este municipio, Matamoros y Viesca una vez que concluya, mientras que en 2026 se prevé el inicio en otra línea con la que se atenderá el tercer cuatro y oriente de Torreón.

Según información con que cuenta el Simas Torreón, la introducción de tubería que se lleva a cabo a la altura del bulevar Centenario de esta ciudad, es la línea que llegará hasta esos los municipios vecinos.

Se trata de tubería de 54 pulgadas de diámetro del acueducto principal, y que da continuidad a la que ya se encuentra instalada a la altura del bulevar El Tajito.

Desde ese punto llegará hasta el bulevar La Nogalera, por la plaza comercial Aurora, para cruzar la carretera Torreón -San Pedro (donde se construye otro ramal que llegará hacia San Pedro y Madero), para dirigirla hacia la carretera La Unión-La Partida, con el fin de conectar los ejidos Ana, La Paz y el sector San Agustín.