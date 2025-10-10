Agentes de Tránsito y Vialidad de Torreón son capacitados en Derechos humanos

Torreón, Coahuila.- La Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón, en colaboración con la Unidad Municipal de Derechos Humanos (UMDH), inició un curso de capacitación para sus agentes.

El objetivo es fortalecer las habilidades y aptitudes de los oficiales en su labor diaria, con énfasis en el respeto a los derechos humanos.

La directora de Tránsito y Vialidad, Martha Alicia Faz Dávila, destacó que esta acción forma parte de la continua capacitación a los oficiales, instruida por el alcalde Román Alberto Cepeda González.

El objetivo es brindar una atención más eficiente a la ciudadanía y promover una cultura de respeto y servicio responsable.

Un total de 300 agentes participarán en la capacitación, divididos en grupos de 30 a 50 personas por sesión.

La directora de la UMDH, Joaly Jaqueline López García, resaltó el trabajo coordinado entre dependencias y la importancia de promover los principios y valores constitucionales en la función pública.

El regidor Raúl Garza del Valle, presidente de la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial, subrayó que esta actividad forma parte de las políticas públicas de la Administración, orientadas al cumplimiento de los derechos humanos.

Felicitó a los facilitadores y participantes por su compromiso con la consolidación de una Administración Pública íntegra y transparente.