Agentes de Tránsito y Vialidad de Torreón son capacitados en Derechos humanos

Torreón
/ 10 octubre 2025
    Estas capacitaciones tienen como objetivo brindar una atención más eficiente a la ciudadanía y promover un servicio responsable. FOTO: CORTESÍA

La directora de Tránsito y Vialidad, Martha Alicia Faz Dávila, destacó que esta acción forma parte de la continua capacitación a los oficiales, instruida por el alcalde Román Alberto Cepeda González.

Torreón, Coahuila.- La Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón, en colaboración con la Unidad Municipal de Derechos Humanos (UMDH), inició un curso de capacitación para sus agentes.

El objetivo es fortalecer las habilidades y aptitudes de los oficiales en su labor diaria, con énfasis en el respeto a los derechos humanos.

La directora de Tránsito y Vialidad, Martha Alicia Faz Dávila, destacó que esta acción forma parte de la continua capacitación a los oficiales, instruida por el alcalde Román Alberto Cepeda González.

El objetivo es brindar una atención más eficiente a la ciudadanía y promover una cultura de respeto y servicio responsable.

Un total de 300 agentes participarán en la capacitación, divididos en grupos de 30 a 50 personas por sesión.

La directora de la UMDH, Joaly Jaqueline López García, resaltó el trabajo coordinado entre dependencias y la importancia de promover los principios y valores constitucionales en la función pública.

El regidor Raúl Garza del Valle, presidente de la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial, subrayó que esta actividad forma parte de las políticas públicas de la Administración, orientadas al cumplimiento de los derechos humanos.

Felicitó a los facilitadores y participantes por su compromiso con la consolidación de una Administración Pública íntegra y transparente.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

