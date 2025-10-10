Manifiesta Coparmex Laguna su preocupación por las reformas a la Ley de Amparo

TORREÓN, COAH.– La Confederación Patronal de la República Mexicana en La Laguna (Coparmex Laguna) expresó su preocupación por la reforma a la Ley de Amparo, al considerar que las nuevas disposiciones limitan derechos fundamentales y ponen en riesgo la certeza jurídica, la inversión y la generación de empleo, especialmente en la región lagunera.

El organismo enfatizó que la seguridad jurídica es un pilar indispensable para el desarrollo económico y social, pues permite que ciudadanos y empresarios actúen con confianza dentro del marco legal vigente.

De acuerdo con Coparmex Laguna, cualquier reforma que erosione este equilibrio podría tener consecuencias graves para la competitividad de la zona y el bienestar de sus habitantes.

Jorge Reyes Casas reconoció que la minuta contiene algunos avances, como la inclusión del interés legítimo colectivo y las sanciones a autoridades que incumplan sentencias; sin embargo, advirtió que persisten restricciones que afectarían directamente a ciudadanos, emprendedores y empresas locales.

Señaló que, aunque ciertos aspectos buscan fortalecer el marco legal, las limitaciones impuestas podrían traducirse en menor protección para quienes enfrentan abusos o arbitrariedades, restando eficacia a uno de los recursos más valiosos en la defensa de derechos.

Entre los puntos más preocupantes destacó las modificaciones que restringen la suspensión del acto reclamado, lo que podría impedir que muchas empresas continúen sus operaciones ante actos administrativos o fiscales injustificados, provocando cierres de negocios, pérdida de empleos y afectaciones directas a la economía regional.

Además, alertó que esta situación podría desalentar la inversión y generar incertidumbre entre quienes buscan establecer o expandir su actividad en la región, afectando el dinamismo económico y la generación de oportunidades laborales.

Asimismo, cuestionó las nuevas limitaciones para garantizar créditos, ya que al exigir únicamente depósitos en efectivo o cartas de crédito se elimina la posibilidad de utilizar inmuebles, prendas o negocios en marcha como garantía.

Aunque el organismo reconoció como positivo el establecimiento de sanciones a autoridades que incumplan sentencias, advirtió que la cláusula de “imposibilidad jurídica o material” sigue siendo tan amplia que podría utilizarse para evadir el cumplimiento de la ley bajo el argumento de falta de presupuesto.

Otro aspecto que genera preocupación es la aplicación retroactiva de la reforma, que podría impactar incluso en juicios en trámite, generando incertidumbre entre ciudadanos y empresas que actualmente defienden sus derechos ante tribunales. Esta retroactividad podría poner en riesgo resoluciones ya avanzadas y debilitar la confianza en el sistema judicial, afectando tanto a litigantes como al entorno empresarial.

Ante este panorama, Coparmex Laguna hizo un llamado respetuoso y firme a los diputados federales de Coahuila y Durango para que escuchen a la sociedad civil, al sector productivo y a la academia, y corrijan el rumbo de la reforma. Propuso abrir un espacio de diálogo plural donde se puedan analizar los efectos de los cambios propuestos y garantizar la participación de todos los sectores involucrados, priorizando siempre la defensa de los derechos y el bienestar regional.