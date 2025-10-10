Manifiesta Coparmex Laguna su preocupación por las reformas a la Ley de Amparo

Torreón
/ 10 octubre 2025
    Manifiesta Coparmex Laguna su preocupación por las reformas a la Ley de Amparo
    Jorge Reyes Casas, de Coparmex Laguna, pidió abrir un diálogo con diputados para analizar la reforma y proteger derechos y empleo. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

El organismo empresarial exhortó a que se revise y precise este apartado, para evitar que se convierta en una excusa recurrente de las autoridades ante sus obligaciones legales

TORREÓN, COAH.– La Confederación Patronal de la República Mexicana en La Laguna (Coparmex Laguna) expresó su preocupación por la reforma a la Ley de Amparo, al considerar que las nuevas disposiciones limitan derechos fundamentales y ponen en riesgo la certeza jurídica, la inversión y la generación de empleo, especialmente en la región lagunera.

El organismo enfatizó que la seguridad jurídica es un pilar indispensable para el desarrollo económico y social, pues permite que ciudadanos y empresarios actúen con confianza dentro del marco legal vigente.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, entre los principales estados donde alumnos de EU retornan e inician clases

De acuerdo con Coparmex Laguna, cualquier reforma que erosione este equilibrio podría tener consecuencias graves para la competitividad de la zona y el bienestar de sus habitantes.

Jorge Reyes Casas reconoció que la minuta contiene algunos avances, como la inclusión del interés legítimo colectivo y las sanciones a autoridades que incumplan sentencias; sin embargo, advirtió que persisten restricciones que afectarían directamente a ciudadanos, emprendedores y empresas locales.

Señaló que, aunque ciertos aspectos buscan fortalecer el marco legal, las limitaciones impuestas podrían traducirse en menor protección para quienes enfrentan abusos o arbitrariedades, restando eficacia a uno de los recursos más valiosos en la defensa de derechos.

Entre los puntos más preocupantes destacó las modificaciones que restringen la suspensión del acto reclamado, lo que podría impedir que muchas empresas continúen sus operaciones ante actos administrativos o fiscales injustificados, provocando cierres de negocios, pérdida de empleos y afectaciones directas a la economía regional.

Además, alertó que esta situación podría desalentar la inversión y generar incertidumbre entre quienes buscan establecer o expandir su actividad en la región, afectando el dinamismo económico y la generación de oportunidades laborales.

Asimismo, cuestionó las nuevas limitaciones para garantizar créditos, ya que al exigir únicamente depósitos en efectivo o cartas de crédito se elimina la posibilidad de utilizar inmuebles, prendas o negocios en marcha como garantía.

Aunque el organismo reconoció como positivo el establecimiento de sanciones a autoridades que incumplan sentencias, advirtió que la cláusula de “imposibilidad jurídica o material” sigue siendo tan amplia que podría utilizarse para evadir el cumplimiento de la ley bajo el argumento de falta de presupuesto.

TE PUEDE INTERESAR: Difunden en redes video de trabajadores municipales arrojando perros muertos al basurero en Piedras Negras

Otro aspecto que genera preocupación es la aplicación retroactiva de la reforma, que podría impactar incluso en juicios en trámite, generando incertidumbre entre ciudadanos y empresas que actualmente defienden sus derechos ante tribunales. Esta retroactividad podría poner en riesgo resoluciones ya avanzadas y debilitar la confianza en el sistema judicial, afectando tanto a litigantes como al entorno empresarial.

Ante este panorama, Coparmex Laguna hizo un llamado respetuoso y firme a los diputados federales de Coahuila y Durango para que escuchen a la sociedad civil, al sector productivo y a la academia, y corrijan el rumbo de la reforma. Propuso abrir un espacio de diálogo plural donde se puedan analizar los efectos de los cambios propuestos y garantizar la participación de todos los sectores involucrados, priorizando siempre la defensa de los derechos y el bienestar regional.

Temas


Economía
reformas a la Ley
empresarios

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


Coparmex

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
No se vislumbra un panorama claro sobre un posible acuerdo para reactivar al gobierno.

Inicia Casa Blanca despidos masivos tras cierre de gobierno en EU

Los manifestantes tomaron el cruce de Hidalgo con la calle Juárez en la Zona Centro de la ciudad.

Toman padres de familia vialidad en Saltillo por posible cierre de kínder
A los personas les encantan los lácteos.

5 mitos sobre los lácteos que indignan a los expertos
Inseguridad, al acecho

Inseguridad, al acecho
true

Gana Nobel de La Paz, activista venezolana, María Corina Machado
La comunidad científica advierte que una tormenta solar extrema podría causar apagones masivos, fallas en satélites y colapsos de comunicación a nivel mundial.

Tormenta Solar Extrema... ¿Está el mundo preparado para resistirla?
El asesor de Donald Trump, y director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, acusó al Comité Noruego del Nobel de anteponer “la política a la paz” por no entregárselo al mandatario norteamericano.

Acusa el asesor de Trump al Comité Noruego de anteponer ‘la política a la paz’ por no otorgarle el premio al mandatario estadounidense
true

¿Y el amparo?: ¡Kaputt (roto, acabado, destruido o inservible)!