Crece 66% la renovación digital de licencias mercantiles en Torreón

TORREÓN, COAH.- La renovación digital de licencias mercantiles en Torreón registró un incremento del 66 por ciento en enero de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025, reflejo de una mayor aceptación ciudadana hacia el uso de plataformas tecnológicas para realizar trámites municipales.

El jefe de Gabinete, Ariel Martínez Mendoza, informó que este crecimiento es resultado del trabajo coordinado entre la Dirección General de Desarrollo Económico, la Jefatura de Gabinete y otras dependencias municipales, con el objetivo de ofrecer un servicio ágil, seguro y totalmente en línea.

Destacó que la plataforma permite a los contribuyentes realizar el trámite sin necesidad de acudir de forma presencial al antiguo edificio del Banco de México, evitando traslados, copias y gastos adicionales, lo que facilita el cumplimiento de las obligaciones municipales desde cualquier lugar con acceso a internet.

Por su parte, el director general de Desarrollo Económico, Marcelo Valdés Quintanilla, señaló que anteriormente algunas empresas con corporativos foráneos enviaban personal desde otras ciudades para realizar la renovación de manera presencial, así como ciudadanos de zonas alejadas del centro, lo que implicaba costos innecesarios.