Crece 66% la renovación digital de licencias mercantiles en Torreón

Torreón
/ 8 febrero 2026
    Crece 66% la renovación digital de licencias mercantiles en Torreón
    La renovación digital evita traslados y agiliza el cumplimiento de obligaciones municipales. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El uso de la plataforma en línea confirma la aceptación ciudadana de los trámites municipales digitales

TORREÓN, COAH.- La renovación digital de licencias mercantiles en Torreón registró un incremento del 66 por ciento en enero de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025, reflejo de una mayor aceptación ciudadana hacia el uso de plataformas tecnológicas para realizar trámites municipales.

El jefe de Gabinete, Ariel Martínez Mendoza, informó que este crecimiento es resultado del trabajo coordinado entre la Dirección General de Desarrollo Económico, la Jefatura de Gabinete y otras dependencias municipales, con el objetivo de ofrecer un servicio ágil, seguro y totalmente en línea.

Destacó que la plataforma permite a los contribuyentes realizar el trámite sin necesidad de acudir de forma presencial al antiguo edificio del Banco de México, evitando traslados, copias y gastos adicionales, lo que facilita el cumplimiento de las obligaciones municipales desde cualquier lugar con acceso a internet.

Por su parte, el director general de Desarrollo Económico, Marcelo Valdés Quintanilla, señaló que anteriormente algunas empresas con corporativos foráneos enviaban personal desde otras ciudades para realizar la renovación de manera presencial, así como ciudadanos de zonas alejadas del centro, lo que implicaba costos innecesarios.

$!El sistema ofrece un proceso rápido, seguro y sin papeleo
El sistema ofrece un proceso rápido, seguro y sin papeleo FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Indicó que estas acciones forman parte de los objetivos de la Administración Municipal que encabeza el alcalde Román Alberto Cepeda González, orientados a fortalecer la eficiencia, accesibilidad y modernización de los servicios públicos.

En tanto, el director de Calidad y Mejora Regulatoria, Rafael Olivares García, recordó que se mantiene un módulo de información en el acceso al edificio del Banco de México para orientar a los usuarios sobre el uso de la plataforma digital.

Finalmente, se invitó a la ciudadanía a utilizar las herramientas disponibles en el portal torreon.gob.mx, donde además de la renovación de licencias mercantiles, también es posible realizar el pago del impuesto predial y de infracciones de tránsito.

Temas


Licencias
trámites
Gobierno

Localizaciones


Torreón

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Aunque me licencié en Lengua y Literatura Española por la Normal Superior, y viví breves periodos en el campo educativo, la vida me llevó al periodismo, donde a lo largo de 26 años, todos en VANGUARDIA, recorrí casi todas las áreas y casi todos los puestos. Tengo particular interés en la política sin políticos, los comics, el cine, de preferencia el western, el futbol y las historias que nos hagan entender lo que somos. Fui editor fundador de El Guardián, editor en jefe de Extremo y actualmente editor de Mi Ciudad. ¿Algo que no me guste?, recargar en otros la culpa por lo que me falta.

