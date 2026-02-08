Crece 66% la renovación digital de licencias mercantiles en Torreón
El uso de la plataforma en línea confirma la aceptación ciudadana de los trámites municipales digitales
TORREÓN, COAH.- La renovación digital de licencias mercantiles en Torreón registró un incremento del 66 por ciento en enero de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025, reflejo de una mayor aceptación ciudadana hacia el uso de plataformas tecnológicas para realizar trámites municipales.
El jefe de Gabinete, Ariel Martínez Mendoza, informó que este crecimiento es resultado del trabajo coordinado entre la Dirección General de Desarrollo Económico, la Jefatura de Gabinete y otras dependencias municipales, con el objetivo de ofrecer un servicio ágil, seguro y totalmente en línea.
Destacó que la plataforma permite a los contribuyentes realizar el trámite sin necesidad de acudir de forma presencial al antiguo edificio del Banco de México, evitando traslados, copias y gastos adicionales, lo que facilita el cumplimiento de las obligaciones municipales desde cualquier lugar con acceso a internet.
Por su parte, el director general de Desarrollo Económico, Marcelo Valdés Quintanilla, señaló que anteriormente algunas empresas con corporativos foráneos enviaban personal desde otras ciudades para realizar la renovación de manera presencial, así como ciudadanos de zonas alejadas del centro, lo que implicaba costos innecesarios.
Indicó que estas acciones forman parte de los objetivos de la Administración Municipal que encabeza el alcalde Román Alberto Cepeda González, orientados a fortalecer la eficiencia, accesibilidad y modernización de los servicios públicos.
En tanto, el director de Calidad y Mejora Regulatoria, Rafael Olivares García, recordó que se mantiene un módulo de información en el acceso al edificio del Banco de México para orientar a los usuarios sobre el uso de la plataforma digital.
Finalmente, se invitó a la ciudadanía a utilizar las herramientas disponibles en el portal torreon.gob.mx, donde además de la renovación de licencias mercantiles, también es posible realizar el pago del impuesto predial y de infracciones de tránsito.