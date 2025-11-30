Cuatro mujeres lesionadas tras explosión de pirotecnia durante desfile en Francisco I. Madero

Francisco I. Madero, Coah. - Cuatro mujeres, incluidas dos menores de edad, resultaron lesionadas este lunes tras la explosión de pirotecnia durante el desfile por el 89 aniversario del municipio, luego de que un hombre activó artefactos sin medidas de seguridad y huyó del lugar.

De acuerdo con la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, los hechos ocurrieron alrededor de las 10:34 horas cuando un hombre ingresó sin autorización al contingente portando diversos artículos pirotécnicos.

TE PUEDE INTERESAR: Muere joven potosina arrollada por el tren en Francisco I. Madero

Las autoridades señalaron que el individuo no contaba con ninguna medida mínima de seguridad y, al activar uno de los artefactos, éste se salió de control y detonó el resto del material que llevaba consigo.

La explosión alcanzó a varias personas que se encontraban participando y observando el desfile. Elementos de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos implementaron los protocolos de emergencia, atendiendo a los lesionados trasladándose al Hospital San Isidro, por ser la unidad más cercana al punto del siniestro.