Muere joven potosina arrollada por el tren en Francisco I. Madero

FRANCISCO I. MADERO, COAH.– Una joven originaria de San Luis Potosí, que trabajaba en la cosecha de tomate en el ejido Florida, murió la tarde de ayer miércoles tras ser arrollada por el tren cuando se dirigía a una tienda de abarrotes.

La víctima fue identificada como Hilda ¨N¨, de 27 años, procedente del poblado Aquismón, en San Luis Potosí. Su identificación quedó a cargo de su pareja, Alfredo ¨N¨, de 32 años, originario del estado de Veracruz.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:00 horas en el tramo carretero que conecta a Francisco I. Madero con la comunidad de Florida. Elementos policiacos municipales y estatales, así como personal de Protección Civil y paramédicos de la Cruz Roja, acudieron al sitio tras recibir el reporte de una persona atropellada por el tren.

Sobre las vías localizaron el cuerpo sin vida de la joven, quien presentaba lesiones severas compatibles con el impacto del ferrocarril.

De acuerdo con el testimonio del compañero sentimental, ambos laboraban en una tomatera del ejido Florida. Explicó que Hilda salió a una tienda para comprar artículos para la cena, pero al no regresar decidió buscarla, descubriendo entonces el accidente y dando aviso a las autoridades.

Agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) del Estado acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la realización de la necropsia de ley.