Muere joven potosina arrollada por el tren en Francisco I. Madero

Torreón
/ 27 noviembre 2025
    Muere joven potosina arrollada por el tren en Francisco I. Madero
    Elementos policiacos arribaron al sitio del accidente ocurrido en el tramo Francisco I. Madero–Florida. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

La víctima se dirigía a una tienda cuando ocurrió el percance, lo que llevó a su pareja a iniciar la búsqueda y avisar a las autoridades

FRANCISCO I. MADERO, COAH.– Una joven originaria de San Luis Potosí, que trabajaba en la cosecha de tomate en el ejido Florida, murió la tarde de ayer miércoles tras ser arrollada por el tren cuando se dirigía a una tienda de abarrotes.

La víctima fue identificada como Hilda ¨N¨, de 27 años, procedente del poblado Aquismón, en San Luis Potosí. Su identificación quedó a cargo de su pareja, Alfredo ¨N¨, de 32 años, originario del estado de Veracruz.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:00 horas en el tramo carretero que conecta a Francisco I. Madero con la comunidad de Florida. Elementos policiacos municipales y estatales, así como personal de Protección Civil y paramédicos de la Cruz Roja, acudieron al sitio tras recibir el reporte de una persona atropellada por el tren.

Sobre las vías localizaron el cuerpo sin vida de la joven, quien presentaba lesiones severas compatibles con el impacto del ferrocarril.

De acuerdo con el testimonio del compañero sentimental, ambos laboraban en una tomatera del ejido Florida. Explicó que Hilda salió a una tienda para comprar artículos para la cena, pero al no regresar decidió buscarla, descubriendo entonces el accidente y dando aviso a las autoridades.

Agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) del Estado acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la realización de la necropsia de ley.

Temas


Accidentes
Fallecimientos
Trenes

Localizaciones


francisco I. madero

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

