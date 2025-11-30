Cuatro mujeres lesionadas tras explosión de pirotecnia durante desfile en Francisco I. Madero, Coahuila

Torreón
/ 30 noviembre 2025
    Cuatro mujeres lesionadas tras explosión de pirotecnia durante desfile en Francisco I. Madero, Coahuila
    Paramédicos trasladan a una de las cuatro mujeres lesionadas tras la detonación de artefactos pirotécnicos en pleno desfile. FOTO: SANDRA GÓMEZ

El accidente ocurrió tras el ingreso no autorizado de un hombre con pirotecnia que activó sin ninguna medida de seguridad

Francisco I. Madero, Coah. - Cuatro mujeres, incluidas dos menores de edad, resultaron lesionadas este domingo tras la explosión de pirotecnia durante el desfile por el 89 aniversario del municipio, luego de que un hombre activó artefactos sin medidas de seguridad y huyó del lugar.

De acuerdo con la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, los hechos ocurrieron alrededor de las 10:34 horas cuando un hombre ingresó sin autorización al contingente portando diversos artículos pirotécnicos.

Las autoridades señalaron que el individuo no contaba con ninguna medida mínima de seguridad y, al activar uno de los artefactos, éste se salió de control y detonó el resto del material que llevaba consigo.

La explosión alcanzó a varias personas que se encontraban participando y observando el desfile. Elementos de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos implementaron los protocolos de emergencia, atendiendo a los lesionados trasladándose al Hospital San Isidro, por ser la unidad más cercana al punto del siniestro.

$!Elementos de Protección Civil resguardan la zona donde la pirotecnia explotó durante el desfile del 89 aniversario del municipio.
Elementos de Protección Civil resguardan la zona donde la pirotecnia explotó durante el desfile del 89 aniversario del municipio. FOTO: SANDRA GÓMEZ

Entre las personas afectadas se encuentran: Elizabeth Ávalos Lira, de 55 años, quien presenta probable fractura de fémur derecho; Alexia Paulina, de 13 años, con quemadura de segundo grado en la pierna izquierda; Aina Carolina, de 7 años ,con quemadura de primer grado en pierna derecha; y Olga Martínez, de 60 años, quien sufrió quemadura de segundo grado en la pierna derecha.

Las autoridades informaron que el responsable huyó del lugar tras la explosión, por lo que elementos de Seguridad Pública mantienen un operativo de búsqueda para dar con su paradero. La zona fue acordonada mientras se realizaban las labores de atención y revisión.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

