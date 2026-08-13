Cultura al alcance de todos, el compromiso de Esther Quintana con Coahuila

Durante una entrevista, la servidora pública remarcó que las expresiones teatrales y artísticas en general deben estar al alcance de cualquier ciudadano sin distinción de edad, catalogando a la cultura como un motor para afianzar el tejido social, la identidad y la integración comunitaria.

TORREÓN, COAH.- La titular de la Secretaría de Cultura estatal, Esther Quintana Salinas, enfatizó que una de las metas prioritarias para la entidad radica en cultivar nuevos públicos y democratizar el acceso a las artes a través de una oferta libre de costo e incluyente.

“Tenemos que generar nuevos públicos, entonces hay que poner todas las alternativas y todos los caminos para que lleguen y coincidamos”, dijo la titular de Cultura.

Quintana Salinas subrayó que la disciplina teatral mantiene su relevancia histórica gracias a su capacidad para reflejar el sentir y la vivencia colectiva, ofreciendo además un entorno donde la ciudadanía logra analizar su entorno.

“La gente va a consumir teatro toda la vida. Es una expresión de la realidad, una manifestación de lo que se vive llevada al escenario. Por eso trasciende generaciones”, agregó.

Por otra parte, la funcionaria entregó cuentas favorables tras el receso de verano, destacando que el red de museos bajo resguardo estatal superó los 18 mil asistentes, en tanto que la exhibición de las momias en la zona Sureste acumuló cerca de 4 mil visitas.

Añadió que la afluencia no solo provino del ámbito local, sino también de entidades como Durango, Zacatecas y Tamaulipas, además de viajeros de Estados Unidos y Canadá, hecho que evidencia el atractivo cultural y turístico que gana el Estado.

Para concluir, sostuvo que la agenda artística y las actividades turísticas contribuyen a consolidar a Coahuila como un punto de interés relevante, sumando al mismo tiempo a la construcción de un entorno pacífico y de sana convivencia.