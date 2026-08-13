Cultura al alcance de todos, el compromiso de Esther Quintana con Coahuila

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    Cultura al alcance de todos, el compromiso de Esther Quintana con Coahuila
    La titular de Cultura en Coahuila, Esther Quintana Salinas, destacó la importancia de democratizar las artes e impulsar eventos gratuitos e incluyentes para integrar a toda la comunidad. SANDRA GÓMEZ

Destaca el alto número de visitantes que registraron los museos de la entidad, en el reciente receso de verano

TORREÓN, COAH.- La titular de la Secretaría de Cultura estatal, Esther Quintana Salinas, enfatizó que una de las metas prioritarias para la entidad radica en cultivar nuevos públicos y democratizar el acceso a las artes a través de una oferta libre de costo e incluyente.

Durante una entrevista, la servidora pública remarcó que las expresiones teatrales y artísticas en general deben estar al alcance de cualquier ciudadano sin distinción de edad, catalogando a la cultura como un motor para afianzar el tejido social, la identidad y la integración comunitaria.

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“Tenemos que generar nuevos públicos, entonces hay que poner todas las alternativas y todos los caminos para que lleguen y coincidamos”, dijo la titular de Cultura.

Quintana Salinas subrayó que la disciplina teatral mantiene su relevancia histórica gracias a su capacidad para reflejar el sentir y la vivencia colectiva, ofreciendo además un entorno donde la ciudadanía logra analizar su entorno.

“La gente va a consumir teatro toda la vida. Es una expresión de la realidad, una manifestación de lo que se vive llevada al escenario. Por eso trasciende generaciones”, agregó.

Por otra parte, la funcionaria entregó cuentas favorables tras el receso de verano, destacando que el red de museos bajo resguardo estatal superó los 18 mil asistentes, en tanto que la exhibición de las momias en la zona Sureste acumuló cerca de 4 mil visitas.

Añadió que la afluencia no solo provino del ámbito local, sino también de entidades como Durango, Zacatecas y Tamaulipas, además de viajeros de Estados Unidos y Canadá, hecho que evidencia el atractivo cultural y turístico que gana el Estado.

Para concluir, sostuvo que la agenda artística y las actividades turísticas contribuyen a consolidar a Coahuila como un punto de interés relevante, sumando al mismo tiempo a la construcción de un entorno pacífico y de sana convivencia.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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