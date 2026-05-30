De la adversidad a la cumbre: Luis Manuel Cervantes, de Torreón, es galardonado con el Mérito Estudiantil Nacional

Este compromiso con la superación ha sido recompensado con la Presea Académica en la 5ta Edición de los Reconocimientos Nacionales al Mérito Estudiantil 2026, un galardón entregado por el CEN de la Sociedad Mexicana de Ingenieros (CEN SMI) y el Comité Ejecutivo Nacional de Arquitectos Revolucionarios (CEN ARMAC).

TORREÓN, COAH.- Existen trayectorias que se construyen sobre la resiliencia. En abril de 2022, la vida de Luis Manuel Cervantes Gallegos dio un giro drástico tras sufrir un accidente automovilístico que resultó en una lesión medular cervical (C6-C7). Lejos de permitir que esta circunstancia frenara sus metas, Luis Manuel utilizó su experiencia como impulso para consolidar una trayectoria académica impecable en La Laguna de Coahuila .

UN TRIUNFO COMPETITIVO

La distinción, que reconoce el liderazgo y la incidencia social, fue otorgada tras una exhaustiva evaluación entre más de 810 aspirantes de todo el País. La ceremonia oficial se llevará a cabo el próximo 8 de junio, a las 10:30 horas, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México.

“Es una satisfacción inmensa”, expresa Luis. “Este premio es un motor para continuar mi preparación y reafirmar que la disciplina es la clave de la excelencia profesional”.

VOCACIÓN Y FORTALEZA

Egresado de Ingeniería Industrial por el Instituto Superior de Administración y Negocios (ISAN) en Matamoros, Coahuila, Luis Manuel descubrió su pasión por la resolución de problemas inspirado por la tradición de ingenieros en su familia. Pese a las presiones académicas y los retos personales, su dedicación fue inquebrantable, contando siempre con el respaldo de su padre, José Manuel Cervantes.

EL RETO DE LA INCLUSIÓN

Aunque Luis requiere de un andador para su movilidad y reconoce que persisten estigmas sociales y barreras en el mercado laboral, su visión es optimista y decidida. “Quedan retos de inclusión por superar, pero mi condición no define mi capacidad”, afirma con seguridad.

Para quienes atraviesan desafíos similares, su mensaje es un llamado a la acción: “Las situaciones que enfrentamos no dictan nuestro futuro; con determinación, alcanzar las metas es una realidad tangible; existen trayectorias que se construyen sobre la resiliencia”.