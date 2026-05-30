De la adversidad a la cumbre: Luis Manuel Cervantes, de Torreón, es galardonado con el Mérito Estudiantil Nacional

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    De la adversidad a la cumbre: Luis Manuel Cervantes, de Torreón, es galardonado con el Mérito Estudiantil Nacional
    Egresado de Ingeniería Industrial, Luis Manuel asegura que la disciplina y la determinación han sido fundamentales para alcanzar sus metas. SANDRA GÓMEZ

Luis Manuel Cervantes Gallegos transformó una lesión medular en impulso para destacar entre más de 810 aspirantes del País

TORREÓN, COAH.- Existen trayectorias que se construyen sobre la resiliencia. En abril de 2022, la vida de Luis Manuel Cervantes Gallegos dio un giro drástico tras sufrir un accidente automovilístico que resultó en una lesión medular cervical (C6-C7). Lejos de permitir que esta circunstancia frenara sus metas, Luis Manuel utilizó su experiencia como impulso para consolidar una trayectoria académica impecable en La Laguna de Coahuila.

Este compromiso con la superación ha sido recompensado con la Presea Académica en la 5ta Edición de los Reconocimientos Nacionales al Mérito Estudiantil 2026, un galardón entregado por el CEN de la Sociedad Mexicana de Ingenieros (CEN SMI) y el Comité Ejecutivo Nacional de Arquitectos Revolucionarios (CEN ARMAC).

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/exobreros-afirman-impediran-retiro-de-equipo-de-ahmsa-EG21053117

UN TRIUNFO COMPETITIVO

La distinción, que reconoce el liderazgo y la incidencia social, fue otorgada tras una exhaustiva evaluación entre más de 810 aspirantes de todo el País. La ceremonia oficial se llevará a cabo el próximo 8 de junio, a las 10:30 horas, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México.

“Es una satisfacción inmensa”, expresa Luis. “Este premio es un motor para continuar mi preparación y reafirmar que la disciplina es la clave de la excelencia profesional”.

VOCACIÓN Y FORTALEZA

Egresado de Ingeniería Industrial por el Instituto Superior de Administración y Negocios (ISAN) en Matamoros, Coahuila, Luis Manuel descubrió su pasión por la resolución de problemas inspirado por la tradición de ingenieros en su familia. Pese a las presiones académicas y los retos personales, su dedicación fue inquebrantable, contando siempre con el respaldo de su padre, José Manuel Cervantes.

EL RETO DE LA INCLUSIÓN

Aunque Luis requiere de un andador para su movilidad y reconoce que persisten estigmas sociales y barreras en el mercado laboral, su visión es optimista y decidida. “Quedan retos de inclusión por superar, pero mi condición no define mi capacidad”, afirma con seguridad.

Para quienes atraviesan desafíos similares, su mensaje es un llamado a la acción: “Las situaciones que enfrentamos no dictan nuestro futuro; con determinación, alcanzar las metas es una realidad tangible; existen trayectorias que se construyen sobre la resiliencia”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Premios
estudiantes

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Riesgos

Riesgos
NosotrAs: La democracia se escribe en femenino

NosotrAs: La democracia se escribe en femenino
true

POLITICÓN: En la carrera por las ‘pluris’, ¿Morena saldrá perdiendo?
El rector de la UAdeC, Octavio Pimentel, dio a conocer que cada año en Coahuila se requieren 2 mil ingenieros.

Incrementa en Coahuila matrícula de ingenierías... pero no es suficiente para demanda de industria
RAMOS ARIZPE: Conoce las candidaturas del Distrito 12

RAMOS ARIZPE: Conoce las candidaturas del Distrito 12
Eduardo Gutiérrez Barrera, Raúl Carrillo Balderas y Eduardo Gutiérrez Loera se quedaron con el primer lugar del 40 Torneo Anual de Golf Rotario en Saltillo.

¡Éxito total! Conoce a los ganadores del Torneo de Golf Rotario y el emotivo homenaje a Juan Carlos López Villarreal
Invitación. La capital coahuilense ofrecerá una agenda variada de entretenimiento con espectáculos teatrales, ópera, música electrónica y festivales culturales para todos los gustos.

¿Qué hacer en Saltillo? Ópera, teatro local, Agaveros Festival y el Lunar Festival
Comienza la cuenta regresiva para el homenaje sinfónico a Juan Gabriel con Susana Zabaleta

Comienza la cuenta regresiva para el homenaje sinfónico a Juan Gabriel con Susana Zabaleta