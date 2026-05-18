DecDay impulsa nuevas rutas del marketing digital en La Laguna

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    DecDay impulsa nuevas rutas del marketing digital en La Laguna
    Autoridades universitarias inauguraron la séptima edición del DecDay: Learning2Connect en Ciudad Universitaria. CORTESÍA

Especialistas compartieron experiencias sobre innovación, narrativa audiovisual e interacción comercial en entornos tecnológicos durante Congreso de Mercadotecnia organizado por la UAdeC

TORREÓN, COAH.- La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Economía y Mercadotecnia, llevó a cabo la séptima edición del DecDay: Learning2Connect, Congreso de Mercadotecnia que se ha consolidado como una plataforma de análisis, aprendizaje e intercambio de ideas sobre el futuro del comercio digital y las nuevas dinámicas de consumo.

El encuentro tuvo lugar en el aula magna del Centro Cultural “Braulio Fernández Aguirre”, en Ciudad Universitaria, donde participaron autoridades universitarias, docentes, estudiantes y especialistas vinculados con la industria creativa, tecnológica y comercial.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/cfe-concluye-obra-estrategica-para-estabilizar-el-suministro-electrico-en-la-comarca-lagunera-DC20774351

Durante la inauguración, el coordinador de Unidad Laguna, Omar Rojas Zapata, destacó que el marketing contemporáneo ha evolucionado hacia un modelo donde convergen estrategia, análisis de datos, creatividad y capacidad de adaptación frente a los cambios tecnológicos.

Subrayó además que este tipo de actividades permiten a las y los estudiantes fortalecer su preparación académica mediante el contacto directo con expertos del sector, así como ampliar sus herramientas profesionales a través de conferencias y talleres especializados.

INTERCAMBIO DE IDEAS Y TENDENCIAS

Por su parte, la directora de la FEM, Berenice Juárez López, reconoció la participación de profesionales y conferencistas invitados, quienes compartieron experiencias relacionadas con innovación, plataformas digitales, comunicación estratégica y transformación tecnológica aplicada a los negocios.

Añadió que el congreso busca fomentar espacios de diálogo sobre los desafíos actuales de la mercadotecnia y las oportunidades que ofrece la digitalización para impulsar proyectos, marcas y modelos de negocio.

$!El congreso reunió ponencias sobre inteligencia artificial, marketing de experiencias y herramientas de comunicación digital.
El congreso reunió ponencias sobre inteligencia artificial, marketing de experiencias y herramientas de comunicación digital. CORTESÍA

Las actividades iniciaron con la conferencia “Creando conexiones: Narrativa Audiovisual con IA”, impartida por el productor audiovisual Luis Jorge Arteaga; posteriormente, Pamela Rodríguez Garza, representante de Mercado Libre, presentó la ponencia “El poder del full funnel marketing”.

El programa incluyó además la charla “Marketing de experiencias: ¿Cómo vender sueños en la era digital?”, a cargo de Juan García Hernández, agente especializado en viajes Disney, quien abordó las estrategias emocionales y digitales para conectar con las audiencias actuales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Economía
Congresos

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Organizaciones


UAdeC

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Mario Delgado lo sabía

Mario Delgado lo sabía
true

Morena se está desmoronando
true

POLITICÓN: Más allá de la FILC, carece Coahuila de política real para formar lectores
Autoridades municipales informaron que diariamente se recolectan más de 860 toneladas de basura domiciliaria y hasta 60 toneladas de desecho vegetal.

Refuerzan Servicios Públicos en Saltillo con nuevo equipamiento y multas
Autoridades presumen que la víctima podría encontrarse en situación de calle, aunque la identidad aún no ha sido confirmada oficialmente.

Saltillo: localizan a persona sin vida en arroyo; se presume situación de calle
El atleta saltillense llegará a Sudáfrica como el corredor mexicano mejor rankeado en la categoría de 55 a 59 años.

Sergio Colín Castillo: El saltillense que correrá al lado de Eliud Kipchoge

La OMS ha declarado el brote como una emergencia de salud pública de importancia internacional ante el riesgo de propagación.

La OMS declara el brote de ébola como emergencia de salud internacional
Aislado por su “riqueza generacional” y su finca de Mar-a-Lago, Trump rompe una regla política cardinal al confirmar las sospechas de desconexión con el pueblo, admitiendo francamente que no considera la economía doméstica.

Los comentarios de Trump sobre la economía revelan su desconexión de la realidad