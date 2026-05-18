DecDay impulsa nuevas rutas del marketing digital en La Laguna

TORREÓN, COAH.- La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Economía y Mercadotecnia, llevó a cabo la séptima edición del DecDay: Learning2Connect, Congreso de Mercadotecnia que se ha consolidado como una plataforma de análisis, aprendizaje e intercambio de ideas sobre el futuro del comercio digital y las nuevas dinámicas de consumo. El encuentro tuvo lugar en el aula magna del Centro Cultural “Braulio Fernández Aguirre”, en Ciudad Universitaria, donde participaron autoridades universitarias, docentes, estudiantes y especialistas vinculados con la industria creativa, tecnológica y comercial.

Durante la inauguración, el coordinador de Unidad Laguna, Omar Rojas Zapata, destacó que el marketing contemporáneo ha evolucionado hacia un modelo donde convergen estrategia, análisis de datos, creatividad y capacidad de adaptación frente a los cambios tecnológicos. Subrayó además que este tipo de actividades permiten a las y los estudiantes fortalecer su preparación académica mediante el contacto directo con expertos del sector, así como ampliar sus herramientas profesionales a través de conferencias y talleres especializados. INTERCAMBIO DE IDEAS Y TENDENCIAS Por su parte, la directora de la FEM, Berenice Juárez López, reconoció la participación de profesionales y conferencistas invitados, quienes compartieron experiencias relacionadas con innovación, plataformas digitales, comunicación estratégica y transformación tecnológica aplicada a los negocios. Añadió que el congreso busca fomentar espacios de diálogo sobre los desafíos actuales de la mercadotecnia y las oportunidades que ofrece la digitalización para impulsar proyectos, marcas y modelos de negocio.

Las actividades iniciaron con la conferencia “Creando conexiones: Narrativa Audiovisual con IA”, impartida por el productor audiovisual Luis Jorge Arteaga; posteriormente, Pamela Rodríguez Garza, representante de Mercado Libre, presentó la ponencia “El poder del full funnel marketing”. El programa incluyó además la charla “Marketing de experiencias: ¿Cómo vender sueños en la era digital?”, a cargo de Juan García Hernández, agente especializado en viajes Disney, quien abordó las estrategias emocionales y digitales para conectar con las audiencias actuales.

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