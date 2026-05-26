Loret de Mola: Andy López, el ‘junior fracasado’, busca fuero con diputación federal

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    Loret de Mola: Andy López, el ‘junior fracasado’, busca fuero con diputación federal
    El autor de la columna Historias de Reportero considera que Andy López Beltrán es lo peor que le pudo pasar al legado del expresidente López Obrador, pues su hijo se ha encargado de destruir su capital político. REDES SOCIALES

En sus Historias de Reportero, el periodista ‘tunde’ al hijo del expresidente tras abandonar su cargo en Morena, convertido en ‘símbolo de torpeza política y corrupción’. Afirma que le urge el fuero porque teme lo que puedan decir en EU los morenistas de Sinaloa

CDMX.- Andrés Manuel López Beltrán pasó de ser el heredero político del obradorismo a un “junior fracasado” que hoy busca el fuero constitucional ante el temor de que los morenistas sinaloenses detenidos en Estados Unidos revelen sus vínculos, asegura hoy Carlos Loret de Mola.

En su columna Historias de Reportero, el periodista advierte que el hijo del expresidente López Obrador ha abandonado la dirigencia nacional de Morena para refugiarse en una candidatura federal por Tabasco, su tierra natal y la de su padre.

https://vanguardia.com.mx/opinion/andy-el-junior-fracasado-LI20939345

Para Loret de Mola, la abdicación de “Andy” no sólo expone su temor, sino que también exhibe su fracaso como operador político, convertido hoy “en el símbolo de la torpeza política y la corrupción administrativa”.

LÓPEZ BELTRÁN, DE HEREDERO A DESTRUCTOR DEL LEGADO DE AMLO

Loret de Mola asevera que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador sepultó el proyecto original que lo perfilaba como el sucesor natural del movimiento después del mandato de la presidenta Sheinbaum. Pero Andy terminó por destruir ese legado.

“Andy López Beltrán es lo peor que le ha pasado al legado de su papá... En Morena todos lo saben. Es el junior fracasado. En secreto dicen que es indefendible. Todos tienen una historia de influyentismo de Andy que contar”, critica el periodista.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/andres-lopez-beltran-deja-cargo-en-morena-para-buscar-diputacion-federal-por-tabasco-HJ20926256

También describe al hoy exsecretario de Organización de Morena como una figura que pasó de ser el “joven ungido” a un operador cuyos esquemas de asignación de contratos públicos terminaron por corromper las estructuras administrativas: “De heredero del capital político de su papá, al principal destructor de ese capital”.

Loret de Mola también fustiga a López Beltrán por refugiarse en Tabasco, tras una racha de derrotas electorales bajo su gestión y ante la previsión de un nuevo descalabro en los comicios locales de Coahuila.

“Ayer, Andy López Beltrán anunció que renunciaba a su cargo en la dirigencia nacional de Morena porque quiere ser diputado federal. Le urge el fuero. Dice que va a regresar a sus orígenes para trabajar desde abajo su candidatura... en un distrito de Tabasco. Qué conveniente. Se va a donde, montado otra vez en los hombros de su papá, puede volver a ganar sin tener que hacer campaña”, expone.

La renuncia de López Beltrán a su cargo en Morena vino acompañada del respaldo de Adán Augusto López. El senador le deseó éxito y aseguró que ganará caminando.

“Yo le deseo todo el éxito. Hace muchos años yo le dije que debiera de participar... a caminado a ganar”, expresó a la prensa.

Incluso dijo que, si Andrés lo invita, “lo acompañará para respaldar sus aspiraciones”, e incluso lo hará “aunque no me invite”.

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Isabel Serrano

Isabel Serrano

Editora con 13 años de trayectoria en medios impresos, especializada en el seguimiento y edición de contenidos de política y agenda nacional.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana, con especialidad en periodismo, y egresada del Diplomado para Periodistas del Tecnológico de Monterrey (ITESM) en alianza con FEMSA (generación 2017).

Actualmente está a cargo de la sección de Opinión, donde edita contenidos de análisis y debate sobre la agenda pública.

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