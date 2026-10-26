Destaca Riquelme contribución de Torreón para posicionar a Coahuila entre los estados más seguros del País

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    Destaca Riquelme contribución de Torreón para posicionar a Coahuila entre los estados más seguros del País
    Miguel Ángel Riquelme adelantó que en los próximos días hará un anuncio importante sobre nueva inversión en materia de seguridad. SANDRA GÓMEZ

Destaca Alcalde encuestas que posicionan a municipios de la entidad donde hay menor percepción de inseguridad

TORREÓN, COAH.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís destacó la participación de Torreón en los resultados que han permitido posicionar a Coahuila como uno de los estados con menor percepción de inseguridad, logro que atribuyó a las estrategias de prevención, vigilancia y coordinación implementadas en las distintas regiones de la entidad.

El Presidente Municipal señaló que estos indicadores reflejan principalmente el trabajo desarrollado en ciudades como Saltillo, Torreón y Piedras Negras, donde la disminución en la percepción de inseguridad ha contribuido de manera importante a los resultados estatales.

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Explicó que, por su población y dinámica urbana, tanto la capital coahuilense como Torreón tienen un peso significativo en las evaluaciones de seguridad, aunque reconoció que los avances son resultado de las acciones emprendidas en los 38 municipios del estado.

Riquelme Solís manifestó su satisfacción por la contribución de Torreón a estos indicadores, al considerar que representan un reconocimiento al esfuerzo permanente de las corporaciones de seguridad y a las estrategias que se mantienen para combatir la incidencia delictiva.

Asimismo, destacó que, al aproximarse el cierre del año, resulta alentador que las encuestas continúen mostrando resultados favorables para los principales municipios de Coahuila, lo que demuestra, desde su perspectiva, la efectividad de las acciones de seguridad.

Sin embargo, el Alcalde subrayó que estos avances también representan el compromiso de redoblar esfuerzos para mantener la tranquilidad de las familias y fortalecer la confianza ciudadana.

NUEVA INVERSIÓN EN SEGURIDAD

En ese sentido, anunció que durante los próximos días se realizará una importante inversión para continuar con el equipamiento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, además de incrementar los recorridos de vigilancia y reforzar la presencia policial en diferentes sectores de Torreón.

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El Edil reiteró que la seguridad pública seguirá siendo una de las principales prioridades de su administración, tanto en la asignación de recursos como en la operación de la corporación y el fortalecimiento de la coordinación con las autoridades estatales y federales.

Asimismo, Riquelme Solís sostuvo que el objetivo es cerrar 2026 con resultados positivos y mantener las condiciones de seguridad no solamente en las zonas urbanas, sino también en las carreteras y comunidades de todo Coahuila.

Destacó que la percepción favorable de seguridad es resultado de un esfuerzo conjunto que involucra a los 38 municipios, por lo que aseguró que Torreón continuará trabajando para consolidar los avances alcanzados y contribuir a que Coahuila mantenga sus indicadores positivos.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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