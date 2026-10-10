Torreón refuerza vigilancia con 40 nuevas patrullas y 10 casetas móviles de seguridad

TORREÓN, COAH.- Con 40 nuevas patrullas incorporadas a las labores de vigilancia y 10 monocasetas móviles distribuidas estratégicamente en distintos sectores de la ciudad, el Gobierno Municipal de Torreón busca ampliar la cobertura policial, fortalecer la prevención del delito y agilizar la atención de los reportes ciudadanos. El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó que estas acciones forman parte de una estrategia de seguridad que combina el despliegue de unidades en las calles con mecanismos de comunicación directa entre la Policía Municipal y los habitantes de colonias y comunidades.

Explicó que uno de los principales objetivos es identificar oportunamente las zonas que requieren mayor vigilancia, mediante el análisis de la incidencia delictiva y la información proporcionada por los propios vecinos. En este esquema, las 10 monocasetas móviles representan una herramienta de apoyo para los operativos preventivos, debido a que pueden cambiar de ubicación conforme a las necesidades detectadas en cada sector o a las solicitudes presentadas por los comités vecinales. Estas instalaciones mantienen comunicación con el Centro de Control y Comando (C2), lo que permite enlazar los reportes ciudadanos con los elementos que realizan recorridos de vigilancia y coordinar la atención de situaciones que requieren intervención policial.

Riquelme Solís señaló que la incorporación de las 40 patrullas también ha permitido incrementar la presencia de agentes en diferentes puntos de Torreón y mejorar la capacidad de reacción de la corporación, con tiempos de respuesta que, en determinados casos, se ubican alrededor de cinco minutos. Como parte del fortalecimiento de la proximidad social, la Dirección de Seguridad Pública Municipal mantiene habilitada la línea telefónica 871 729 0099, así como el número de WhatsApp 871 973 7975, para recibir solicitudes de auxilio y reportes de la población. A estos mecanismos se suman grupos de WhatsApp integrados por habitantes de distintas colonias y la colocación de códigos QR en establecimientos comerciales, que facilitan el acceso a los canales de comunicación con las autoridades.

El Presidente Municipal destacó la importancia de mantener contacto permanente con los representantes vecinales, pues sus reportes permiten conocer las condiciones de seguridad de cada comunidad y determinar dónde es necesario intensificar los patrullajes. Precisó que la información recibida se concentra en el C2 y en la central de radio de Seguridad Pública, instancias encargadas de coordinar el desplazamiento de las unidades disponibles hacia los puntos donde se solicita apoyo. Al concluir, Riquelme Solís sostuvo que la recuperación y conservación de espacios seguros requiere vigilancia constante, presencia preventiva y colaboración ciudadana, elementos que, aseguró, continuarán siendo parte de las acciones municipales en materia de seguridad.

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