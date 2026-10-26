Destinan 131 aparatos auditivos gratuitos para jornada en Torreón

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    Destinan 131 aparatos auditivos gratuitos para jornada en Torreón
    El secretario de Salud, Eliud Aguirre, encabezó la entrega de aparatos. SANDRA GÓMEZ

Los beneficiarios podrán probarse los dispositivos antes de utilizarlos en sus actividades cotidianas

TORREÓN, COAH.- Un total de 131 aparatos auditivos serán entregados gratuitamente en Torreón como parte de las jornadas que realiza el Gobierno de Coahuila para apoyar a personas con dificultades para escuchar. Los beneficiarios también recibirán orientación sobre el uso y cuidado de los dispositivos.

Eliud Aguirre Vázquez, secretario de Salud del estado, informó que el programa también se desarrolla en Saltillo y que se busca extenderlo a más municipios, con el propósito de acercar estos apoyos a quienes requieren asistencia auditiva.

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Durante la jornada en Torreón, los beneficiarios podrán probarse los dispositivos y recibir indicaciones sobre cómo colocarlos y utilizarlos correctamente, a fin de facilitar su incorporación a las actividades cotidianas.

Además, se les proporcionará material audiovisual con información sobre el cuidado y manejo de los aparatos, así como recomendaciones para conservarlos en buenas condiciones y prolongar su funcionamiento.

El funcionario explicó que estas jornadas son resultado de la coordinación entre el Gobierno estatal, la Secretaría de Salud, el DIF Coahuila y los sistemas DIF municipales, con la participación del organismo PDP.

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Aguirre Vázquez destacó que los 131 equipos destinados a Torreón se entregarán sin costo y señaló que estos dispositivos pueden contribuir a mejorar la capacidad auditiva de los beneficiarios y facilitar su desenvolvimiento en la vida diaria.

Agregó que la intención es mantener las jornadas en otras regiones de Coahuila y ampliar la cobertura del programa, para que más personas con dificultades auditivas tengan acceso gratuito a este tipo de dispositivos.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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