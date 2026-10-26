Destinan 131 aparatos auditivos gratuitos para jornada en Torreón

TORREÓN, COAH.- Un total de 131 aparatos auditivos serán entregados gratuitamente en Torreón como parte de las jornadas que realiza el Gobierno de Coahuila para apoyar a personas con dificultades para escuchar. Los beneficiarios también recibirán orientación sobre el uso y cuidado de los dispositivos. Eliud Aguirre Vázquez, secretario de Salud del estado, informó que el programa también se desarrolla en Saltillo y que se busca extenderlo a más municipios, con el propósito de acercar estos apoyos a quienes requieren asistencia auditiva.

Durante la jornada en Torreón, los beneficiarios podrán probarse los dispositivos y recibir indicaciones sobre cómo colocarlos y utilizarlos correctamente, a fin de facilitar su incorporación a las actividades cotidianas. Además, se les proporcionará material audiovisual con información sobre el cuidado y manejo de los aparatos, así como recomendaciones para conservarlos en buenas condiciones y prolongar su funcionamiento. El funcionario explicó que estas jornadas son resultado de la coordinación entre el Gobierno estatal, la Secretaría de Salud, el DIF Coahuila y los sistemas DIF municipales, con la participación del organismo PDP.

Aguirre Vázquez destacó que los 131 equipos destinados a Torreón se entregarán sin costo y señaló que estos dispositivos pueden contribuir a mejorar la capacidad auditiva de los beneficiarios y facilitar su desenvolvimiento en la vida diaria. Agregó que la intención es mantener las jornadas en otras regiones de Coahuila y ampliar la cobertura del programa, para que más personas con dificultades auditivas tengan acceso gratuito a este tipo de dispositivos.