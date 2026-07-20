Industriales y Coparmex de Torreón demandan auditoría externa para rescatar al Simas

El dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Torreón, Pablo García Chacón, expresó su inquietud y asombro al notar que los datos mostrados en la reciente sesión diferían notablemente de los entregados en juntas pasadas.

TORREÓN, COAH.- Integrantes del sector empresarial integrados en el Consejo Directivo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento ( Simas ) Torreón exigieron la contratación urgente de una auditoría externa y un análisis detallado, respaldado técnicamente, para frenar el declive operativo y financiero del organismo operador.

Señaló que hubo vacíos críticos en la rendición de cuentas, ya que el peso de los adeudos altera drásticamente el panorama previo y obliga a rediseñar por completo los planes de rescate.

García Chacón recordó que Canacintra había estructurado una estrategia de saneamiento financiero basada en los reportes iniciales. No obstante, advirtió que con este nuevo contexto financiero se requerirá actualizar la ruta crítica de la mano del próximo director del Simas.

Entre las obligaciones financieras más pesadas destacó pasivos superiores a 400 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cerca de 440 millones con diversos proveedores, así como adeudos por demandas legales, compromisos contractuales y pagos atrasados ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En la misma línea, la titular de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Laguna, María del Carmen Reyes García, secundó que existió una discrepancia notable entre los balances anteriores y las cifras dadas a conocer en la última junta directiva.

Indicó que la carencia de documentación, métricas y sustento técnico suficientes imposibilitó un dictamen responsable de la cuenta pública, motivo por el cual los vocales del sector privado optaron por rechazar su aprobación.

Reyes García refrendó el llamado emitido por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Laguna para que una entidad independiente audite las cuentas del organismo, evaluando con precisión su margen presupuestal, viabilidad operativa y endeudamiento real.

La lideresa empresarial puntualizó que el sector privado mantiene su apertura para colaborar con el municipio y la entrante administración del sistema, buscando consolidar un Simas eficaz, sano en lo económico y transparente.