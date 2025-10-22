Devuelven inflable robado en fraccionamiento de Torreón tras viralizarse el video del hurto

/ 22 octubre 2025
    Devuelven inflable robado en fraccionamiento de Torreón tras viralizarse el video del hurto
    Cámaras de videovigilancia captaron el momento en que una mujer sustrajo un inflable decorativo de la caseta de vigilancia del Circuito Lomas, y luego cuando este es regresado. FOTO: TOMADA DEL VIDEO

Una mujer robó un inflable decorativo de una caseta de vigilancia en el fraccionamiento Viñedos, en Torreón, pero el objeto fue devuelto horas después, tras viralizarse el video del hurto en redes sociales

TORREÓN, COAH.- Lo que comenzó como un acto de rapiña durante la madrugada terminó en una escena insólita pocas horas después. Una mujer fue captada por cámaras de seguridad robando un inflable decorativo de la caseta de vigilancia del Circuito Lomas, en el fraccionamiento Viñedos de Torreón, pero el objeto fue devuelto la tarde del mismo domingo, tras viralizarse el video del robo.

El incidente ocurrió alrededor de las 2:30 de la mañana del 19 de octubre, cuando una camioneta se detuvo frente al acceso principal del fraccionamiento. En las grabaciones se observa cómo una mujer desciende del vehículo, aparentemente acompañada por otros sujetos, y se acerca a la entrada de la cerrada. Tras asegurarse de que no había movimiento, toma el inflable colocado junto a la caseta, lo carga en la camioneta y huye del lugar.

Vecinos de Viñedos compartieron el video en grupos vecinales y redes sociales, donde el robo generó indignación y una oleada de comentarios por la falta de respeto hacia la propiedad privada.

Sin embargo, la historia dio un giro inesperado. Alrededor de las 13:37 horas del mismo domingo, cámaras de videovigilancia captaron a una mujer descendiendo de un vehículo blanco para colocar nuevamente el inflable en el sitio exacto de donde había sido sustraído. El adorno fue devuelto sin daños aparentes.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona que realizó la devolución, así como las razones detrás del gesto.

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

