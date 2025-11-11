DIF Torreón ofrece curso de piñatas para impulsar el emprendimiento familiar

Torreón
/ 11 noviembre 2025
    DIF Torreón ofrece curso de piñatas para impulsar el emprendimiento familiar
    El DIF Torreón invita a la ciudadanía a participar en el curso de elaboración de piñatas, como parte de los Talleres Tonantzin. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El taller iniciará el 14 de noviembre con clases los lunes y miércoles de 8:30 a 14:30 horas. La inscripción tiene un costo de 200 pesos e incluye materiales básicos y asesoría personalizada

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de fomentar la creatividad, las habilidades manuales y el emprendimiento desde casa, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón, a través de los Talleres Tonantzin, abrió la convocatoria para el curso de elaboración de piñatas, que dará inicio el próximo 14 de noviembre.

Las clases se impartirán los lunes y miércoles de 8:30 a 14:30 horas, en las instalaciones de DIF Revolución, ubicadas en bulevar Revolución 639 poniente, colonia Centro. El costo de inscripción es de 200 pesos, y los interesados deberán presentar su INE.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, tercer estado del país con más muertes por enfermedades cardiacas

La presidenta honoraria del DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, destacó que este tipo de cursos representan una oportunidad para que las familias fortalezcan su economía y aprendan oficios creativos.

“Buscamos que las personas adquieran habilidades útiles que les permitan emprender o mejorar su economía desde casa. Este curso de piñatas es una excelente opción, especialmente en esta temporada”, señaló.

Por su parte, la directora general del organismo, Marlene Martínez Valdés, subrayó que por instrucción del alcalde Román Alberto Cepeda González, el DIF mantiene su compromiso con la formación y el bienestar integral de la población.

“Estos talleres brindan herramientas prácticas para mejorar la calidad de vida y fomentar la independencia económica de las y los torreonenses”, afirmó.

Las personas interesadas pueden solicitar más información al teléfono 871 893 1128 o vía WhatsApp al 871 347 6787.

Temas


Cursos
emprendimiento

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


DIF

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La joven de Saltillo compartió su experiencia en redes sociales para crear conciencia sobre el manejo del gas y la importancia de valorar la vida.

Un año después de la explosión, joven de Saltillo narra su lucha por sobrevivir

El diputado Antonio Attolini pidió que empresas coahuilenses sean tomadas en cuenta en la construcción del Tren del Norte.

Diputado pide incluir a empresas coahuilenses en construcción del Tren del Norte
La diputada Guadalupe Oyervides (izq.), presentó una iniciativa para incorporar la figura de “violencia a través de interpósita persona” en la legislación de Coahuila, con el objetivo de proteger a las mujeres frente a modalidades de agresión indirecta.

Proponen reconocer en Coahuila la violencia a través de interpósita persona como modalidad de agresión contra las mujeres
La sesión se llevará a cabo en el Salón de Sesiones del Palacio del Congreso del Estado.

Segundo informe de Manolo Jiménez: 24 de noviembre en Saltillo y el 26 en Torreón
En sesión del Congreso del Estado, los diputados Jorge Valdés (PVEM) y Álvaro Moreira (PRI) presentaron dos iniciativas para reformar el artículo 261 del Código Penal de Coahuila.

Diputados de Coahuila buscan tipificar como delitos lesiones a animales y sustracción de mascotas
Autoridades sanitarias refuerzan la vigilancia epidemiológica en escuelas de Piedras Negras.

Piedras Negras: detectan nueve casos de varicela en escuela; activan clases a distancia
Trampolín

Trampolín
Triste panorama

Triste panorama