DIF Torreón ofrece curso de piñatas para impulsar el emprendimiento familiar

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de fomentar la creatividad, las habilidades manuales y el emprendimiento desde casa, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón, a través de los Talleres Tonantzin, abrió la convocatoria para el curso de elaboración de piñatas, que dará inicio el próximo 14 de noviembre.

Las clases se impartirán los lunes y miércoles de 8:30 a 14:30 horas, en las instalaciones de DIF Revolución, ubicadas en bulevar Revolución 639 poniente, colonia Centro. El costo de inscripción es de 200 pesos, y los interesados deberán presentar su INE.

La presidenta honoraria del DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, destacó que este tipo de cursos representan una oportunidad para que las familias fortalezcan su economía y aprendan oficios creativos.

“Buscamos que las personas adquieran habilidades útiles que les permitan emprender o mejorar su economía desde casa. Este curso de piñatas es una excelente opción, especialmente en esta temporada”, señaló.

Por su parte, la directora general del organismo, Marlene Martínez Valdés, subrayó que por instrucción del alcalde Román Alberto Cepeda González, el DIF mantiene su compromiso con la formación y el bienestar integral de la población.

“Estos talleres brindan herramientas prácticas para mejorar la calidad de vida y fomentar la independencia económica de las y los torreonenses”, afirmó.

Las personas interesadas pueden solicitar más información al teléfono 871 893 1128 o vía WhatsApp al 871 347 6787.