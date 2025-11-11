Coahuila, tercer estado del país con más muertes por enfermedades cardiacas

Coahuila
/ 11 noviembre 2025
    Coahuila, tercer estado del país con más muertes por enfermedades cardiacas
    La tasa de mortalidad por enfermedades cardiacas en Coahuila aumentó en comparación con 2023, cuando era de 172.5. FOTO: CORTESÍA

Según el INEGI, al cierre de 2024, la tasa de muertes por estas enfermedades fue de 174.9 por cada 100 mil habitantes

La Estadística de Defunciones Registradas (EDR) presentada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) reveló que Coahuila se mantiene entre las entidades con mayor tasa de fallecimientos a causa de enfermedades cardiacas en México.

De acuerdo con los registros publicados por el INEGI, al final del 2024, la entidad registró una tasa de muertes por enfermedades del corazón de 174.9 fallecimientos registrados por cada 100 mil habitantes.

TE PUEDE INTERESAR: México reconocido en salud pública, cómo arreglar nuestro sistema

Los datos exponen que con esta tasa, Coahuila ocupa el tercer lugar de mayor frecuencia con este tipo de muertes en todo México.

Por encima de Coahuila se encuentran únicamente entidades como Tabasco en primer lugar con un índice de 185.4 muertes por enfermedades del corazón, por cada 100 mil habitantes, y Chihuahua con una tasa de 177.3 muertes.

Los datos también muestran que, en comparación con 2023, la posición de Coahuila no cambió y se mantuvo por segundo año consecutivo como la tercera entidad con más fallecimientos por enfermedades cardiacas. Sin embargo, la tasa experimentó un ligero aumento, ya que el año anterior se registró un promedio de 172.5 muertes por cada 100 mil habitantes.

TE PUEDE INTERESAR: Déficit de psiquiatras en México limita la atención en salud mental, alerta especialista de Coahuila

Al cierre del 2024, Coahuila reportó que en la entidad fallecieron un total de cinco mil 73 personas por esta causa, de las cuales dos mil 218 fueron mujeres y dos mil 855 hombres, lo que evidencia que los padecimientos cardiacos afectan de manera más significativa al sector masculino de la población.

Con estos datos, la entidad concluyó otro año, con los padecimientos del corazón como, siendo el principal motivo de muerte en la entidad.

Temas


Enfermedades
Muertes
Salud

Localizaciones


Saltillo

true

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La joven de Saltillo compartió su experiencia en redes sociales para crear conciencia sobre el manejo del gas y la importancia de valorar la vida.

Un año después de la explosión, joven de Saltillo narra su lucha por sobrevivir

El diputado Antonio Attolini pidió que empresas coahuilenses sean tomadas en cuenta en la construcción del Tren del Norte.

Diputado pide incluir a empresas coahuilenses en construcción del Tren del Norte
La diputada Guadalupe Oyervides (izq.), presentó una iniciativa para incorporar la figura de “violencia a través de interpósita persona” en la legislación de Coahuila, con el objetivo de proteger a las mujeres frente a modalidades de agresión indirecta.

Proponen reconocer en Coahuila la violencia a través de interpósita persona como modalidad de agresión contra las mujeres
La sesión se llevará a cabo en el Salón de Sesiones del Palacio del Congreso del Estado.

Segundo informe de Manolo Jiménez: 24 de noviembre en Saltillo y el 26 en Torreón
En sesión del Congreso del Estado, los diputados Jorge Valdés (PVEM) y Álvaro Moreira (PRI) presentaron dos iniciativas para reformar el artículo 261 del Código Penal de Coahuila.

Diputados de Coahuila buscan tipificar como delitos lesiones a animales y sustracción de mascotas
Autoridades sanitarias refuerzan la vigilancia epidemiológica en escuelas de Piedras Negras.

Piedras Negras: detectan nueve casos de varicela en escuela; activan clases a distancia
Trampolín

Trampolín
Triste panorama

Triste panorama