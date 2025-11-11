Coahuila, tercer estado del país con más muertes por enfermedades cardiacas

La Estadística de Defunciones Registradas (EDR) presentada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) reveló que Coahuila se mantiene entre las entidades con mayor tasa de fallecimientos a causa de enfermedades cardiacas en México.

De acuerdo con los registros publicados por el INEGI, al final del 2024, la entidad registró una tasa de muertes por enfermedades del corazón de 174.9 fallecimientos registrados por cada 100 mil habitantes.

TE PUEDE INTERESAR: México reconocido en salud pública, cómo arreglar nuestro sistema

Los datos exponen que con esta tasa, Coahuila ocupa el tercer lugar de mayor frecuencia con este tipo de muertes en todo México.

Por encima de Coahuila se encuentran únicamente entidades como Tabasco en primer lugar con un índice de 185.4 muertes por enfermedades del corazón, por cada 100 mil habitantes, y Chihuahua con una tasa de 177.3 muertes.

Los datos también muestran que, en comparación con 2023, la posición de Coahuila no cambió y se mantuvo por segundo año consecutivo como la tercera entidad con más fallecimientos por enfermedades cardiacas. Sin embargo, la tasa experimentó un ligero aumento, ya que el año anterior se registró un promedio de 172.5 muertes por cada 100 mil habitantes.

TE PUEDE INTERESAR: Déficit de psiquiatras en México limita la atención en salud mental, alerta especialista de Coahuila

Al cierre del 2024, Coahuila reportó que en la entidad fallecieron un total de cinco mil 73 personas por esta causa, de las cuales dos mil 218 fueron mujeres y dos mil 855 hombres, lo que evidencia que los padecimientos cardiacos afectan de manera más significativa al sector masculino de la población.

Con estos datos, la entidad concluyó otro año, con los padecimientos del corazón como, siendo el principal motivo de muerte en la entidad.