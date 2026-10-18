Difunden búsqueda de Karla Ivette tras presuntamente ser privada de la libertad en Gómez Palacio
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La familia difundió el caso en redes sociales y aseguró que la víctima había denunciado previamente agresiones y amenazas; hasta ahora, desconoce su paradero
TORREÓN, COAH.- Una mujer identificada como Karla Ivette Ramírez, de 37 años, fue reportada como desaparecida luego de que presuntamente fuera privada de la libertad por hombres armados en Gómez Palacio, Durango. La denuncia sobre el caso comenzó a circular en distintas páginas de Facebook, donde familiares solicitaron apoyo para dar con su paradero.
De acuerdo con la publicación difundida por sus familiares, los hechos ocurrieron alrededor de las 16:30 horas, a un costado del canal Sacramento, después de las vías del tren. La mujer presuntamente conducía cuando una camioneta gris oscuro, tipo Toyota Hilux, le cerró el paso con ayuda de otro vehículo.
En el mensaje se señala que cuatro hombres armados viajaban en la camioneta y que la expareja de Karla Ivette, quien presuntamente conducía un Tesla Model 3 blanco, habría participado al atravesarse para impedirle continuar su camino. Estas circunstancias corresponden a la versión compartida por la familia y no han sido confirmadas oficialmente.
Los familiares también señalaron que la mujer habría denunciado previamente agresiones y amenazas, y que contaba con una orden de alejamiento contra su expareja. Hasta el momento, en la información proporcionada no se detallan avances oficiales sobre la investigación ni datos confirmados sobre su localización.
Karla Ivette es madre de tres hijos, de 3, 13 y 19 años. A través de redes sociales, sus familiares pidieron compartir la publicación para ampliar su difusión y obtener información que permita encontrarla.