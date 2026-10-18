Difunden búsqueda de Karla Ivette tras presuntamente ser privada de la libertad en Gómez Palacio

TORREÓN, COAH.- Una mujer identificada como Karla Ivette Ramírez, de 37 años, fue reportada como desaparecida luego de que presuntamente fuera privada de la libertad por hombres armados en Gómez Palacio, Durango. La denuncia sobre el caso comenzó a circular en distintas páginas de Facebook, donde familiares solicitaron apoyo para dar con su paradero.

De acuerdo con la publicación difundida por sus familiares, los hechos ocurrieron alrededor de las 16:30 horas, a un costado del canal Sacramento, después de las vías del tren. La mujer presuntamente conducía cuando una camioneta gris oscuro, tipo Toyota Hilux, le cerró el paso con ayuda de otro vehículo.