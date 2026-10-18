Policía estatal mata a vendedor ambulante en Matamoros, Coahuila; detienen al conductor

La víctima fue identificada como Héctor Omar Guzmán Jiménez, de 41 años. El percance ocurrió en el cruce de la avenida Rocha y la calle Fierro, cuando el comerciante caminaba empujando su puesto ambulante y fue alcanzado por el vehículo oficial. Tras el impacto, quedó debajo de la patrulla.

El agente que conducía la unidad quedó detenido, mientras la Fiscalía General del Estado inició las diligencias para esclarecer los hechos.

MATAMOROS, COAH.- Un vendedor de tacos de barbacoa murió la mañana de este domingo 18 de octubre al ser atropellado por una patrulla de la Policía Estatal en la colonia Eulalio Gutiérrez, de Matamoros , Coahuila.

El reporte inicial señala que vecinos solicitaron ayuda después de escuchar el golpe. Al llegar, los paramédicos confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. El carrito utilizado para la venta de alimentos resultó dañado.

La Fiscalía informó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento del fallecimiento de un hombre en un accidente vial en el que estuvo involucrada una unidad de la Policía Estatal.

Agentes investigadores y personal de Servicios Periciales realizan las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el atropellamiento y determinar las responsabilidades. La intervención incluye el esclarecimiento de las circunstancias en que el vehículo oficial impactó al comerciante.

Por su parte, el área de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública abrió un procedimiento de revisión sobre los hechos y la actuación de quien manejaba la patrulla. Esta revisión se desarrolla junto con las investigaciones de la Fiscalía.

La institución de Seguridad Pública indicó que se hará cargo de los gastos funerarios. Asimismo, personal de ambas dependencias estableció contacto con la familia de la víctima tras lo ocurrido.

El caso quedó bajo investigación de las autoridades estatales, con el conductor detenido y las diligencias periciales en curso para esclarecer la muerte del vendedor.