Diócesis de Torreón alerta sobre extorsiones y fraudes para supuesto mantenimiento de templos

TORREÓN, COAH.- La Diócesis de Torreón lanzó una serie de advertencias a la comunidad católica para prevenir que caigan en extorsiones y fraudes, especialmente aquellos que solicitan dinero o información a nombre del obispo o de las parroquias.

El vocero oficial de la Diócesis de Torreón, padre José Luis Escamilla Estrada, relató que los delincuentes suelen realizar llamadas telefónicas o enviar mensajes por redes sociales (WhatsApp, Facebook), pidiendo donaciones, información personal o solicitando dinero para supuestas emergencias, a menudo usando el nombre del Obispo o de algún párroco reconocido.

Para evitar ser víctima de estos fraudes, la Diócesis recomienda encarecidamente a los fieles que se comuniquen directamente con su parroquia o párroco para verificar la autenticidad de cualquier solicitud.

También se insta a la comunidad a denunciar cualquier irregularidad o intento de extorsión ante las autoridades correspondientes, como la Fiscalía General del Estado (FGE).

Las alertas sobre extorsiones y fraudes telefónicos en la región son constantes, y las autoridades locales también han emitido recomendaciones generales a la población en fechas recientes.

A través de las redes sociales se están anunciado cuentas bancarias para las contribuciones de los fieles. ¿Pero cómo saber si son las cuentas de la parroquia? “Podrían ser fraudes o personas mal intencionadas”, advirtió.