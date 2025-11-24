Diócesis de Torreón alerta sobre extorsiones y fraudes para supuesto mantenimiento de templos

Torreón
/ 24 noviembre 2025
    Diócesis de Torreón alerta sobre extorsiones y fraudes para supuesto mantenimiento de templos
    La Diócesis de Torreón alertó a la comunidad católica por extorsiones y fraudes que solicitan dinero o información personal usando el nombre del obispo o de algún párroco. FOTO: ARCHIVO

La Iglesia exhorta a los fieles a comunicarse directamente con su parroquia para verificar la autenticidad de cualquier solicitud de donación o emergencia enviada por redes sociales

TORREÓN, COAH.- La Diócesis de Torreón lanzó una serie de advertencias a la comunidad católica para prevenir que caigan en extorsiones y fraudes, especialmente aquellos que solicitan dinero o información a nombre del obispo o de las parroquias.

TE PUEDE INTERESAR: Abuelos buscan la custodia de bebé resguardado por Pronnif en Monclova

El vocero oficial de la Diócesis de Torreón, padre José Luis Escamilla Estrada, relató que los delincuentes suelen realizar llamadas telefónicas o enviar mensajes por redes sociales (WhatsApp, Facebook), pidiendo donaciones, información personal o solicitando dinero para supuestas emergencias, a menudo usando el nombre del Obispo o de algún párroco reconocido.

Para evitar ser víctima de estos fraudes, la Diócesis recomienda encarecidamente a los fieles que se comuniquen directamente con su parroquia o párroco para verificar la autenticidad de cualquier solicitud.

También se insta a la comunidad a denunciar cualquier irregularidad o intento de extorsión ante las autoridades correspondientes, como la Fiscalía General del Estado (FGE).

Las alertas sobre extorsiones y fraudes telefónicos en la región son constantes, y las autoridades locales también han emitido recomendaciones generales a la población en fechas recientes.

A través de las redes sociales se están anunciado cuentas bancarias para las contribuciones de los fieles. ¿Pero cómo saber si son las cuentas de la parroquia? “Podrían ser fraudes o personas mal intencionadas”, advirtió.

