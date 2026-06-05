Diócesis de Torreón eleva plegarias por el fallecimiento de Román Cepeda

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    Diócesis de Torreón eleva plegarias por el fallecimiento de Román Cepeda
    La Diócesis de Torreón expresó sus condolencias por el fallecimiento del alcalde Román Alberto Cepeda González. CORTESÍA

Comunidad religiosa expresa cercanía espiritual con familiares y encomienda su alma a la misericordia divina

TORREÓN, COAH.- La Diócesis de Torreón manifestó su pesar por el fallecimiento del alcalde Román Alberto Cepeda González y expresó su solidaridad con sus seres queridos mediante un mensaje de fe y esperanza cristiana, en el que encomendó su alma a Dios.

A través de un pronunciamiento firmado por el obispo Luis Martín Barraza Beltrán y acompañado por sacerdotes religiosos y diocesanos, la Iglesia Católica lagunera informó que se une en oración por quien fuera Presidente Municipal de Torreón, pidiendo por su descanso eterno y por el consuelo de quienes hoy enfrentan su partida.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/administracion-de-torreon-lamenta-el-deceso-de-roman-alberto-cepeda-y-ratifica-funcionamiento-municipal-DK21183365

El mensaje retoma las palabras del Evangelio de San Juan: “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí no morirá para siempre”, como expresión de la esperanza cristiana ante la muerte y la confianza en la vida eterna.

MENSAJE DE CONSUELO PARA SUS SERES QUERIDOS

La Diócesis elevó también sus plegarias por la madre del Alcalde, María Enriqueta; por su esposa, Selina; así como por sus hijos, nietos, familiares y amistades cercanas, deseando que encuentren fortaleza espiritual en medio del duelo.

“Que el Buen Pastor lo haga participar de la vida eterna y entre como vencedor por las puertas de los justos”, señala el mensaje difundido este 5 de junio de 2026.

La Iglesia de Torreón destacó que la oración comunitaria busca acompañar a quienes atraviesan este momento de tristeza, reafirmando la fe en la resurrección y en la promesa de vida eterna.

Con la expresión “Descanse en paz, así sea”, la Diócesis concluyó su mensaje de despedida para el Alcalde lagunero, sumándose a las múltiples muestras de condolencia surgidas tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

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