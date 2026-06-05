Diócesis de Torreón eleva plegarias por el fallecimiento de Román Cepeda

A través de un pronunciamiento firmado por el obispo Luis Martín Barraza Beltrán y acompañado por sacerdotes religiosos y diocesanos, la Iglesia Católica lagunera informó que se une en oración por quien fuera Presidente Municipal de Torreón, pidiendo por su descanso eterno y por el consuelo de quienes hoy enfrentan su partida.

TORREÓN, COAH.- La Diócesis de Torreón manifestó su pesar por el fallecimiento del alcalde Román Alberto Cepeda González y expresó su solidaridad con sus seres queridos mediante un mensaje de fe y esperanza cristiana, en el que encomendó su alma a Dios.

El mensaje retoma las palabras del Evangelio de San Juan: “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí no morirá para siempre”, como expresión de la esperanza cristiana ante la muerte y la confianza en la vida eterna.

MENSAJE DE CONSUELO PARA SUS SERES QUERIDOS

La Diócesis elevó también sus plegarias por la madre del Alcalde, María Enriqueta; por su esposa, Selina; así como por sus hijos, nietos, familiares y amistades cercanas, deseando que encuentren fortaleza espiritual en medio del duelo.

“Que el Buen Pastor lo haga participar de la vida eterna y entre como vencedor por las puertas de los justos”, señala el mensaje difundido este 5 de junio de 2026.

La Iglesia de Torreón destacó que la oración comunitaria busca acompañar a quienes atraviesan este momento de tristeza, reafirmando la fe en la resurrección y en la promesa de vida eterna.

Con la expresión “Descanse en paz, así sea”, la Diócesis concluyó su mensaje de despedida para el Alcalde lagunero, sumándose a las múltiples muestras de condolencia surgidas tras conocerse la noticia de su fallecimiento.