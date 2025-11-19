Diputado de Coahuila busca se reconozcan periodos de cuidado familiar como semanas cotizadas en IMSS e ISSSTE

TORREÓN, COAH.- El diputado federal Marcelo Torres Cofiño presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa que busca que el IMSS, el ISSSTE y la Ley Federal del Trabajo reconozcan como semanas cotizadas los periodos en que una persona deja temporalmente su trabajo para cuidar a un familiar enfermo, con discapacidad o adulto mayor, sin perder sus derechos laborales ni futuros derechos de pensión.

Torres Cofiño explicó que la iniciativa nace de una realidad dolorosa y silenciosa que millones de hogares viven todos los días: “En México, quien cuida pierde. Pierde semanas, pierde antigüedad y, muchas veces, pierde su futuro derecho a una pensión.

El legislador subrayó que este proyecto responde a la voz de ciudadanas y ciudadanos que se acercaron para contar sus historias: madres que dejaron su empleo para cuidar a un hijo enfermo; hijos que renunciaron para atender a sus padres; familias que quedaron desprotegidas porque la ley no reconoce ese esfuerzo.

“En cada casa hay alguien que cuida. Y cuidar no es descanso: es entregar el alma para sostener a otro. La ley tiene que reconocer ese acto de amor”, dijo.

De acuerdo con la ENASIC, más de 31 millones de mexicanas y mexicanos realizaron tareas de cuidado en 2022. La mayoría, mujeres. El trabajo de cuidado mantiene unido al país, pero hoy no genera derechos.

La propuesta legislativa contempla:

* Reconocer hasta 52 semanas de cotización en IMSS cuando una persona suspenda su empleo por motivos familiares graves.

* Reconocer hasta 12 meses de cotización en ISSSTE por la misma causa.

* Incluir en la LFT la posibilidad de suspender temporalmente la relación laboral sin pérdida de antigüedad ni derechos, con dictamen médico correspondiente.

Se busca corregir una injusticia histórica donde quien cuida es castigado con la pérdida de derechos. La medida no implica un impacto presupuestal significativo. Marcelo Torres recalcó que cuidar no puede seguir siendo un motivo de castigo laboral o previsional.