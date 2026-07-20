Dirección de Tránsito y Grupo Modelo unen esfuerzos para mejorar la movilidad en el bulevar Revolución

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Torreón
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    Dirección de Tránsito y Grupo Modelo unen esfuerzos para mejorar la movilidad en el bulevar Revolución
    Tránsito y Vialidad de Torreón sostuvo una reunión con directivos de Grupo Modelo para mejorar la movilidad en la zona de su planta.

En reunión, acuerdan implementar una campaña informativa dirigida a ciudadanos y empleados de la compañía

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de optimizar la circulación y fortalecer la seguridad vial, la Dirección de Tránsito y Vialidad municipal llevó a cabo una reunión de trabajo con directivos de Grupo Modelo, enfocada en revisar las condiciones de tránsito en los alrededores de la planta sobre el bulevar Revolución.

Martha Alicia Faz Dávila, titular de la dependencia, destacó que la finalidad de este acercamiento es diseñar soluciones coordinadas que permitan disminuir el congestionamiento, reducir los tiempos de traslado y salvaguardar la integridad de peatones, automovilistas, transportistas y colaboradores de la empresa.

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Tras el encuentro, ambas partes pactaron el lanzamiento de una campaña informativa dirigida a la ciudadanía y a los trabajadores de la compañía.

Dicha estrategia incluirá operativos de volanteo por parte de los agentes viales, así como la difusión de lineamientos a través de los canales internos de comunicación de la empresa cervecera.

“En dicha campaña se informará sobre las medidas que se aplicarán para quienes incumplan la normatividad vial, particularmente por invadir la línea amarilla o estacionarse en zonas señalizadas con restricción sobre el bulevar Revolución, con el objetivo de garantizar el libre flujo vehicular y prevenir situaciones de riesgo”, informó la funcionaria.

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Por su parte, la corporación industrial se comprometió a modificar su logística operativa para evitar que unidades de carga tipo “full” permanezcan estacionadas en doble fila sobre esta transitada vía, además de reforzar las normativas con los operadores externos que brindan servicios a sus instalaciones.

Con estas acciones, la Administración Municipal reafirma su disposición de colaborar estrechamente con el sector privado y la ciudadanía para impulsar un ordenamiento vial eficiente que garantice vialidades más seguras y ordenadas en beneficio de los torreonenses.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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