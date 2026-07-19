Torreón recibe en centro de acopio cuadernos y libros usados hasta el 29 de julio

TORREÓN, COAH.- La Dirección General de Medio Ambiente de Torreón puso en marcha una campaña de recolección de cuadernos, libretas y libros usados, con el objetivo de recuperar materiales reciclables y reducir la cantidad de papel que termina en los rellenos sanitarios. La ciudadanía podrá llevar los materiales que ya no utilice al centro de acopio instalado en el estacionamiento 1 de la Presidencia Municipal de Torreón, de lunes a viernes, en un horario de 08:00 a 14:00 horas.

La campaña permanecerá vigente hasta el 29 de julio de 2026 y está dirigida a familias, estudiantes, instituciones educativas, empresas y oficinas que cuenten con cuadernos o libros en desuso. Explicó que el papel recuperado puede reintegrarse a procesos de reciclaje, lo que permite reducir la generación de residuos y fomentar mejores prácticas ambientales entre la población. La dependencia municipal invitó a las personas a revisar los materiales acumulados en hogares, escuelas y centros de trabajo, y trasladarlos al punto de recepción antes de que concluya la campaña.

Con esta actividad, el Gobierno Municipal de Torreón busca fortalecer la participación ciudadana, promover la separación de residuos y generar conciencia sobre la importancia de aprovechar los materiales reciclables.