Torreón recibe en centro de acopio cuadernos y libros usados hasta el 29 de julio

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Torreón recibe en centro de acopio cuadernos y libros usados hasta el 29 de julio
    La Dirección General de Medio Ambiente de Torreón habilitó un centro de acopio en Presidencia Municipal para recibir cuadernos, libretas y libros usados. CORTESÍA

La ciudadanía podrá entregar los materiales que ya no utilice en el estacionamiento 1 de la Presidencia Municipal, de lunes a viernes, en un horario de 08:00 a 14:00 horas

TORREÓN, COAH.- La Dirección General de Medio Ambiente de Torreón puso en marcha una campaña de recolección de cuadernos, libretas y libros usados, con el objetivo de recuperar materiales reciclables y reducir la cantidad de papel que termina en los rellenos sanitarios.

La ciudadanía podrá llevar los materiales que ya no utilice al centro de acopio instalado en el estacionamiento 1 de la Presidencia Municipal de Torreón, de lunes a viernes, en un horario de 08:00 a 14:00 horas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/vamos-a-donar-papel-lanzan-campana-de-reciclaje-con-causa-en-saltillo-para-apoyar-a-perros-y-gatos-rescatados-GC21015452

La campaña permanecerá vigente hasta el 29 de julio de 2026 y está dirigida a familias, estudiantes, instituciones educativas, empresas y oficinas que cuenten con cuadernos o libros en desuso.

Explicó que el papel recuperado puede reintegrarse a procesos de reciclaje, lo que permite reducir la generación de residuos y fomentar mejores prácticas ambientales entre la población.

La dependencia municipal invitó a las personas a revisar los materiales acumulados en hogares, escuelas y centros de trabajo, y trasladarlos al punto de recepción antes de que concluya la campaña.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/torreon-acredita-avances-internacionales-frente-al-cambio-climatico-GF22275210

Con esta actividad, el Gobierno Municipal de Torreón busca fortalecer la participación ciudadana, promover la separación de residuos y generar conciencia sobre la importancia de aprovechar los materiales reciclables.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Medio Ambiente
Reciclaje
libros

Localizaciones


Torreón

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: Invisibilidad y estigmatización de las mujeres privadas de su libertad

NosotrAs: Invisibilidad y estigmatización de las mujeres privadas de su libertad
El Mundial le vendió la pasión al mercado

El Mundial le vendió la pasión al mercado
La historia de Becka recordó a su familia el valor de compartir publicaciones sobre mascotas extraviadas, una acción que terminó siendo clave para encontrarla sana y salva.

Saltillo: un clic que devuelve la esperanza; cuando las redes sociales ayudan a reunir a familias con sus mascotas
Esta semana, un pequeño de siete años perdió la vida tras ser atropellado en la colonia Brisas.

‘En Saltillo hay más espacios para los autos, que para los niños’, cuestionan expertos
Miguel Ángel Riquelme Solís informó que se fortalecerá la vigilancia y el cumplimiento de los reglamentos en bares y centros nocturnos de Torreón.

Miguel Riquelme ‘lee la cartilla’ a bares de Torreón y refuerza vigilancia en centros nocturnos
Las escuelas no pueden rechazar la inscripción de un alumno porque no haya cubierto las cuotas voluntarias.

Coahuila: Denuncian padres que escuelas condicionan inscripciones al pago de cuotas
Perros y gatos rescatados de las calles fueron puestos en adopción durante la jornada realizada en Honda Saltillo.

Saltillo: promueven la adopción responsable de gatitos y perritos rescatados
Tren Interoceánico

Tren Interoceánico