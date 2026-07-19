Torreón acredita avances internacionales frente al cambio climático

El reconocimiento internacional acredita el progreso del Municipio en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, a partir de la elaboración de instrumentos técnicos que permiten conocer las fuentes de contaminación, anticipar riesgos y establecer estrategias para reducir emisiones y fortalecer la resiliencia urbana.

TORREÓN, COAH.- Torreón reforzó su presencia entre las ciudades mexicanas comprometidas con la acción climática, al recibir nuevas medallas correspondientes al ciclo 2026 del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM), como resultado de la información y los avances reportados durante 2025.

Entre estos documentos se encuentran el Inventario Municipal de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, el Análisis de Riesgos y Vulnerabilidades Climáticas y el Plan de Acción Climática de Torreón, desarrollados mediante la coordinación del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (IMPLAN) y la Dirección General de Medio Ambiente.

Torreón se incorporó en 2022 al Pacto Global de Alcaldes, una iniciativa internacional mediante la cual los gobiernos locales asumen voluntariamente el compromiso de medir sus emisiones, fijar objetivos y desarrollar acciones verificables frente a los efectos del calentamiento global.

Estas herramientas también permiten diseñar medidas dirigidas a disminuir emisiones contaminantes, preparar a la ciudad ante fenómenos meteorológicos extremos y promover un modelo de desarrollo urbano con criterios de sostenibilidad.

Las medallas GCoM no funcionan como un premio competitivo entre ciudades, sino como un mecanismo internacional para reconocer el cumplimiento de diferentes etapas. En mitigación se evalúan la elaboración del inventario de emisiones, la definición de objetivos y la existencia de un plan de acción; mientras que en adaptación se consideran la evaluación de riesgos, las metas y las estrategias para enfrentar los impactos climáticos.

La información es presentada mediante la plataforma internacional CDP-ICLEI Track y revisada conforme al Marco Común de Reporte del Pacto Global de Alcaldes. Una ciudad recibe cada reconocimiento cuando los datos y planes entregados cumplen con los requisitos establecidos para la fase correspondiente.

Los estudios elaborados por el IMPLAN muestran que el cambio climático ya produce efectos medibles en el municipio. De acuerdo con el Inventario Municipal de Emisiones, con año base 2016, el 94.1 por ciento de las emisiones identificadas en Torreón tiene origen urbano.

El Análisis de Riesgos y Vulnerabilidades Climáticas revela, además, que la temperatura media aumentó aproximadamente 1.46 grados centígrados durante los últimos 50 años. En la última década se han contabilizado, en promedio, 35 días anuales bajo condiciones de onda de calor.

Otro dato relevante es el incremento de 147 por ciento en los días con temperaturas superiores a los 35 grados entre 1970 y 2020. Durante ese mismo periodo, los días con registros superiores a 30 grados aumentaron 28 por ciento.